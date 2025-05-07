Ordeig afirma que el peritatge sobre pedregades a Lleida es tancarà entre "aquesta setmana i la que ve"
Defensa que la Generalitat inverteixi "més i millor" per estabilitzar i augmentar les produccions agràries
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat que el peritatge d’Agroseguro per les calamarsades de fa unes setmanes que va afectar cultius a Lleida es tancarà "durant aquesta setmana i la que ve".
En la sessió de control al Govern aquest dimecres en el ple del Parlament, el conseller ha defensat que la Generalitat inverteixi més i millor per estabilitzar i augmentar les produccions agràries, i ha celebrat el pacte amb ERC de 30 milions en el segon suplement de crèdit per a ajuts a productors i cooperatives. També ha detallat que aquests ajuts es destinaran a xarxes 'antipedra', i ha apostat per invertir també en la modernització dels regadius: "Hem de fer un exercici, un objectiu a 5-10 anys vista, de protegir la majoria de les hectàrees de cultiu de fruita" a Catalunya, ha afegit.
El conseller també ha afirmat que les assegurances són millorables, i s’ha obert a parlar sobre com millorar-los des de la Generalitat, encara que ha avisat que "els recursos són finits", i ha afegit que el pressupost d’Agroseguro per a tot l’Estat és de 1.000 milions d’euros a l’any. Ha explicat que ha encarregat un informe per saber com millorar aquestes assegurances, i ha proposat que l’aportació de la Generalitat sigui de 15 a 30 milions d’euros "a la disminució de la prima que paguen els agricultors catalanes". També s’ha mostrat disposat a abordar altres opcions de millora amb les propostes dels grups, però ha avisat que han de ser "efectives" per no generar frustracions.
