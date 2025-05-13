UP amenaça amb mobilitzacions si la Generalitat no ataca les superpoblacions de conills, senglars i cabirols
L’organització reclama que la problemàtica sigui considerada pel Govern com "una prioritat de país"
"Si no actuen, hi haurà conseqüències al carrer", va advertir aquest dimarts Néstor Serra, coordinador de l’organització agrària UP (Unió de Pagesos) al Segrià, davant del buit de gestió que s’està produint entre el final de l’emergència cinegètica per la superpoblació de conills al pla de Lleida el 30 d’abril i el desplegament del PCP (Pla de Control Poblacional) d’aquesta espècie, que segueix en fase d’elaboració.
L’organització agrària reclama als departaments d’Agricultura i d’Interior de la Generalitat que tornin a aplicar mesures de control a la superpoblació de conill i que les apliquin també a les de senglar i de cabirol. Les tres s’estan estenent i el seu impacte en els cultius està creixent de manera paral·lela.
L’entitat reclama al Govern "que faci de la gestió de la superpoblació de fauna al pla de Lleida una prioritat de país", amb referència al qualificatiu que el President Salvador Illa va aplicar fa unes setmanes a aquesta situació en el congrés d’UP.