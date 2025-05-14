AGRICULTURA
Sisena calamarsada de la campanya agrícola
Nova calamarsada a Lleida, la sisena comptabilitzada per l’ADV Terres de Ponent de la campanya agrícola que està convertint aquesta primavera en especialment tempestuosa. Ahir va descarregar granís, en general de mida reduïda i barrejat amb aigua, en poblacions com Aspa, Sunyer, Castelldans i Alcanó, segons l’ADV. De moment, els successius fronts tempestuosos registrats en els primers dies de maig han causat danys en 80.000 hectàrees assegurades a tot Espanya, segons va informar ahir Agroseguro. La xifra és provisional, ja que l’enviament de les declaracions de danys continuarà durant aquesta setmana, una vegada els agricultors puguin accedir a les parcel·les. A l’Aragó són 27.000 hectàrees, mentre que a Castella i Lleó arriben a 34.000, al País Valencià a 7.000, a Navarra i La Rioja a 3.200 i a Múrcia a 10.000.