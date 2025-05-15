AGRICULTURA
Setena calamarsada de la temporada en diversos pobles de Lleida, en una primavera tempestuosa
Diverses zones de Lleida van patir ahir una nova calamarsada, la setena d’aquesta campanya agrícola que està convertint aquesta primavera en especialment tempestuosa. Ahir, des de primeres hores de la tarda va descarregar granís de petita mida però en gran quantitat en poblacions com la Granadella, el Soleràs (Garrigues), Vallfogona de Balaguer i Castelló de Farfanya (Noguera).
Més tard, cap a les 19.30 hores, una nova tempesta de pedra de petita mida i acompanyada per molta aigua va descarregar en poblacions com Sunyer, Alcarràs o fins i tot a Torres de Sanui (Segrià).
Tanmateix, segons les fonts consultades es preveu que els danys no siguin tan greus com en les tempestes de finals d’abril i principis de maig.
Agroseguro calcula que les indemnitzacions als agricultors de Lleida pels danys causats per la pedra el 19 d’abril passat es podrien situar a l’entorn dels 25 milions d’euros. Els successius fronts tempestuosos registrats en els primers dies de maig han causat danys en 80.000 hectàrees assegurades a tot l’Estat, segons va informar Agroseguro.
La xifra és provisional, ja que l’enviament de les declaracions de danys continuarà durant aquesta setmana, una vegada els agricultors puguin accedir a les parcel·les.