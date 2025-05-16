TECNOLOGIA
El primer ramader digital basat en IA s’entrena en una granja de Montgai: "Mai substituirà el ramader ni el veterinari"
Només 5 explotacions a tot l’Estat utilitzen aquesta tecnologia, encara com a prototip
Una granja de vedells de Montgai és un dels cinc escenaris en els quals l’empresa madrilenya Deep Farm entrena el programa Paxtor, el primer ramader digital basat en un sistema d’intel·ligència artificial que s’instal·la a tot l’Estat. Monitora el moviment dels caps de bestiar cada cinc segons i alerta de quan se n’alteren els patrons.
“És una cosa nova que en el futur ens donarà molta informació i ens ajudarà molt, tot i que mai no substituirà el ramader ni el veterinari. Hi ha sectors en els quals les coses són exactes, però en la ramaderia es necessita la intervenció de les persones”, explica Xavier Salse, d’Agropecuaria Montgai, la granja de vedells d’aquesta localitat de la Noguera que s’ha convertit en una de les cinc en les quals s’entrena “el primer ramader digital basat en la IA (intel·ligència artificial)” segons exposa un dels seus creadors, el professor d’Enginyeria Aeroespacial de la Politècnica de Madrid Alberto Badías. Les altres quatre granges es troben a l’Ametlla del Vallès (Barcelona), València, Sòria i Terol.
El programa, batejat com a Paxtor i desenvolupat per l’empresa madrilenya Deep Farm, es troba en un estadi de prototip, en la fase d’entrenament de l’algoritme.
El sistema consisteix en un equip de processament d’informació en el qual, mitjançant les dades d’identificació per radiofreqüència que emet cada cinc segons un dispositiu similar a un cròtal col·locat a una de les orelles de cada animal i amb la informació semàntica que capten una sèrie de càmeres col·locades sota el sostre de la quadra, elabora un patró de comportament o bessó digital de cada animal i emet alertes en temps real si detecta anomalies o variacions.
“Podem anar a diferents velocitats d’enviament de senyals. L’estàndard és una cada trenta segons, però normalment treballem amb la de cinc”, explica Badías. “El cròtal identifica cada animal i la càmera indica si menja o beu, si es mou o està ajagut, i aquesta informació es monitora per definir el patró de comportament de cada cap de bestiar”, anota.
Quan en el moment de processar les dades que continuen arribant al sistema es detecten anomalies en aquests estàndards, Paxtor emet una alerta que arriba a l’app que el ramader porta en un mòbil.
Aquests canvis de comportament poden indicar la presència d’una patologia en animals concrets, ja sigui per inquietud (menys repòs del que és habitual), per coixesa (canvi d’itineraris) o per abatiment (menor mobilitat), o la falta d’aliment i/o aigua si el moviment és general. En el cas de Montgai, es monitoren 96 vedells en una nau dividida en sis corrals.
“No podem identificar les patologies. El que fem és mesurar, i sembla que mesurem prou bé, i enviar una alerta quan detectem anomalies, però de judicis no n’emetem”, assenyala l’enginyer. “No es tracta de substituir el granger ni el veterinari, sinó de donar-los informació perquè puguin fer millor la seua feina”, afegeix.
Els primers resultats del programa apunten a un 95% d’encert en l’existència de patologies amb 72 hores d’avenç sobre el temps que hauria tardat a diagnosticar-la un humà. Aquesta anticipació s’està traduint en una minvada d’un punt i mig en la mortalitat dels vedells, que acostuma a anar del 4% al 6% en cada lot, i en una reducció del 25% en l’aplicació de tractaments veterinaris, amb el consegüent descens en l’administració de fàrmacs.
Agropecuaria Montgai ja ha treballat en altres projectes de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), que utilitza dos de les seues granges com a instal·lacions experimentals. “Estan entrenant l’algoritme. Cal adaptar els processadors per millorar i augmentar les aplicacions” del sistema, va anotar Salse.
Obtenir el patró de comportament
Les càmeres reben per radiofreqüència la informació que cada 5 segons envien els cròtals que porta cadascun dels caps de bestiar, la qual cosa permet obtenir el patró de moviments que diàriament fa cadascun dels animals de l’explotació.
Alertes quan es detecten anomalies
El processament d’aquesta informació permet detectar les anomalies que es registren en aquest patró, per gana i set, per desgana o per lesió, per exemple, i enviar una alerta que permet reaccionar al ramader quan la rep en una app al seu mòbil.
Càmeres operatives les 24 hores del dia
El sistema Paxtor té un dels elements clau en les càmeres que s’instal·len sota els sostres de les granges per monitorar els moviments que cadascun dels animals, i tots en el seu conjunt, efectuen al llarg de les 24 hores del dia.