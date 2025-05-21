AGRICULTURA
3.200 hectàrees més de fruiters i cereals colpejades per la pedra
Danys majoritàriament entre un 30 i 50%, però amb finques d’Alguaire arrasades. JARC anuncia al reunir-se amb Ordeig el pagament del ‘retorn’ per l’assegurança
La tempesta de pedra que va descarregar dilluns sobre les comarques del pla de Lleida va provocar danys en 3.202 hectàrees, segons la conselleria d’Agricultura. Del total, 1.169 són hectàrees de fruiters a Aitona, Alguaire, Almenar, Gimenells i Pla de la Font, la Portella, Sarroca de Lleida, Seròs, Albesa i Miralcamp. 2.033 més corresponen a cereals de Torrefeta i Floreacs, Sanaüja, Guissona i Massoteres. Els danys més importants es concentren en fruita i cereal propers a la collita, com cirera o nectarina. La majoria de les afectacions se situen del 30 al 50% de la producció, però a les zones amb la pedra de més mida, d’uns dos centímetres, s’incrementa. Per exemple, a Alguaire s’estimen danys del 70 al 100% en 115 hectàrees i del 30 al 90% en 668 de Sanaüja.
JARC va confirmar ahir, després de la reunió bilateral que va mantenir amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que aquesta mateixa setmana s’iniciarà el retorn econòmic als joves, agricultors professionals i Explotacions Agràries Prioritàries (EAP) per la contractació de pòlisses agràries fetes a finals del 2024 i començaments d’aquest any. La líder de JARC a Lleida, Esmeralda Rourera, va explicar que la mesura s’aplicarà a totes les línies d’assegurances agràries contractades fins ara (fruita dolça, olivera, fruita seca, vinya, cereals...) després que la conselleria ha doblat el seu pressupost per a assegurances, que ha passat de 15 a 30 milions d’euros. També es rebaixaran les pòlisses que es contractin ara, com les d’animals morts.
Per la seua part, la portaveu d’ERC al Senat, la lleidatana Sara Bailac, exigeix al Govern central mesures urgents davant dels danys causats per la pedra a Lleida.
Grècia és el país més afectat per aquesta disminució. França i Itàlia preveuen una producció inferior al potencial òptim però estable respecte al 2024, i les previsions per a Espanya, amb un lleuger retrocés respecte al 2024, podrien ser objecte d’una revisió a la baixa durant l’actualització d’aquestes dades a finals de juny, quan es puguin tenir en compte les estimacions de pèrdues relacionades amb el granís. Afrucat preveu que la producció de fruita de pinyol descendirà a penes un 2% a Lleida, malgrat les vuit calamarsades des del mes d’abril passat.
Tenint en compte que l’oferta en general a Europa serà més baixa i el descens de les previsions de Turquia, no s’haurien de produir problemes de sobreproducció al llarg de la campanya al mercat de la UE.
La producció de fruita de pinyol cau un 7% a Europa
La previsió de collita europea de préssecs i nectarines disminuirà un 7% la pròxima campanya d’estiu a Europa, segons les dades presentades ahir a Europêch i fetes públiques per Afrucat. Europa es quedaria per sota del seu potencial productiu amb una previsió de collita europea de 3,2 milions de tones de préssecs i nectarines, un 2% per sobre de la mitjana 2019/2023.