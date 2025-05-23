AGRICULTURA
La pedra del 19 d’abril va ser excepcional per la mida del granís
Les tempestes de pedra són un fenomen habitual al pla de Lleida quan comencen a pujar les temperatures, però la registrada el 19 d’abril va ser excepcional per la mida de les pedres, que en algunes zones van arribar a assolir els 3 centímetres –gruix mai registrat a la demarcació aquest mes–, i per la superfície afectada. Així ho va afirmar ahir l’Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent, que ha elaborat un informe sobre els vuit episodis de pedra que la província ha patit en el que va de campanya i que han malmès entre 18.000 i 20.000 hectàrees de cultius, va afirmar el vicepresident de l’associació, Pere Roqué. Per analitzar aquests episodis, l’ADV compta amb una xarxa de 170 granímetres repartits a les comarques del pla que inclouen una superfície de 250.000 hectàrees de cultiu. Els impactes de pedra que recullen s’analitzen a la Universitat de Lleó.
Roqué va explicar que per als agricultors aquesta és una eina que permet disposar de dades i justificar els peritatges de les finques. Per la seua part, Carme Farnell, del Servei Meteorològic de Catalunya, va assegurar que calen més estudis per vincular aquest fenomen al canvi climàtic.