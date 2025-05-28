AGRICULTURA
El Consell de Producció Ecològica celebra eleccions i el dia 17 estrenarà junta
El sector va celebrar ahir les eleccions per renovar el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que estrenarà junta el 17 de juny. La conselleria d’Agricultura va informar que la participació registrada va ser del 4,79 per cent, sobre un total de 5.057 electors.
A la secció de productors, amb quatre electes, els resultats van ser els següents: Josep Mestres Suqué, 95 vots; Agrària i Ramadera del Pallars de Sort, SCCL, 118 vots; Llavora Agropecuària, S.L., 117 vots; Pomona Fruits, SL, 122 vots; i Rafael Ramon Martorell, 110 vots.
A la secció d’elaboradors hi ha tres electes i els resultats van ser: Cooperativa de petits productors d’ous ecològics de Catalunya, SCCL, 5 vots; Piñana Commerce, SLU, 5 vots; Agrícola d’Ulldemolins Sant Jaume, SCCL, 19 vots; Chocolates Solé, SA,16 vots; i Massana Noya, SL,14 vots. Finalment, hi ha un electe de distribució, després del següent resultat: Hawo Fruits Spain, SL, 1 vot; Mapryser, SL, 1 vot; i Biogrup, SL, 8 vots, segons l’escrutini que va fer públic ahir la conselleria d’Agricultura.
La publicació oficial dels resultats de les eleccions es produirà demà dijous 29 de maig, i el 17 de juny vinent es preveu la constitució de la nova junta rectora.