AGRICULTURA
Les cooperatives agràries de Lleida facturen 1.195 milions, un 2% menys per sequera i fred
Les 58 empreses d’economia social lleidatanes sumen la meitat del total de vendes de l’any 2023 de les 185 entitats catalanes agrupades a la FCAC. Arbeca acull la 42a assemblea general de la federació
Les cooperatives agràries de Lleida facturen un de cada dos euros del total de Catalunya, segons l’últim exercici analitzat, corresponent a l’any 2023, amb un total de 1.195 milions d’euros, com detalla una anàlisi feta per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i donada a conèixer ahir a Arbeca en la seua 42a assemblea.
Tanmateix, la facturació ha patit un descens d’uns 22,5 milions (-1,9%) a causa que el 2023 va ser el primer exercici econòmic amb incidència de la sequera que va afectar, principalment, les produccions d’oli d’oliva i els cereals en secà. A més, aquell mateix any també es va produir una gelada històrica durant el mes d’abril que va causar danys a la fruita dolça i la fruita seca.
El president de la FCAC, Ramon Sarroca, va manifestar que les 185 empreses cooperatives que formen part de la federació, 58 de les quals de Lleida, han augmentat en el seu conjunt la facturació per quart any consecutiu fins a assolir els 2.320,5 milions d’euros el 2023, un 1,8% més respecte de l’anterior exercici i un 21,7% més comparat amb la mitjana dels quatre anys previs.
Va posar en relleu aquest creixement en mig de “moltes situacions complexes”, com la guerra a Ucraïna, diversos episodis de gelades i calamarsades i anuncis d’aranzels.
Pel que fa als diferents factors que han propiciat aquest creixement, va destacar el bon moment que ha viscut el sector ramader, la creixent professionalització dels productes elaborats i l’increment del preu de l’oli d’oliva, entre d’altres.
“El cooperativisme agrari és el motor que garanteix el teixit social des de l’economia local i el compromís amb el medi ambient. Contribuïm a construir un món millor per a les persones i la nostra dimensió empresarial alhora que garantim la sostenibilitat del territori i apostem per una alimentació de proximitat i de qualitat”, va assenyalar Sarroca.
Durant l’assemblea es va ratificar Jordi Saltiveri com a nou responsable de ramaderia i llet. Saltiveri, de 29 anys, agafa el relleu de Ramon Armengol, actual director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat.
Ordeig: “Sense les cooperatives agràries no podríem avançar”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va presidir l’acte de clausura de l’assemblea, va destacar l’important paper de les cooperatives en el sector agroalimentari. “Representen el 37% de la producció agrària de Catalunya i per tant la modernització, innovació, relleu generacional i incorporació de la dona al món rural, entre altres aspectes seria impossible sense elles”. A més, va recordar que aquest any hi haurà 18 milions d’euros per a projectes de modernització de les cooperatives.