AGRICULTURA
Lleida enceta la campanya de fruita de pinyol amb bona qualitat, retard i millors preus
La collita serà un 2% inferior a l’estiu passat, segons les primeres previsions, i cau especialment a Grècia i Turquia. Sense solapament amb Múrcia i altes temperatures que animen el consum
Lleida ha iniciat la campanya de la fruita de pinyol amb la recollida de les primeres varietats primerenques de préssecs, nectarines i paraguaians. La campanya arranca amb un retard d’entre quatre i sis dies respecte a l’any passat, inferior als deu que es van arribar a registrar a Múrcia. Així ho explica el responsable del sector fructícola d’Unió d’Unions, Josep Cabré. Els preus en origen en aquests moments són superiors als registrats l’any passat per les mateixes dates, però considera que la comparació és complicada precisament per la disfunció a l’hora de la sortida al mercat. En realitat, va assenyalar, “hauríem de comparar amb els preus de dos setmanes enrere l’any passat”.
El sector confia a tenir una bona campanya, marcada per un descens de la producció. La patronal catalana del sector, Afrucat, i la conselleria d’Agricultura preveuen que la producció descendirà, encara que tan sols un 2 per cent a Lleida malgrat les diferents calamarsades registrades en aquesta primavera tempestuosa.
Cabré apunta que si la mateixa pedra hagués caigut ara, els seus efectes haurien estat devastadors. El fet que fossin tempestes primerenques han permès minimitzar danys, encara que va recordar que hi ha finques en les quals el granís va arrasar tota la fruita.
Grans competidors de la fruita de Lleida als mercats, com són els casos de Grècia i Turquia, veuran reduïda la seua producció.
En el conjunt d’Europa, la caiguda estimada pel sector és del 7%.
Quant a la qualitat del producte que surt al mercat des de Lleida, Josep Cabré destaca que és molt bona. A més, un altre factor molt important a l’hora d’analitzar el mercat és la situació de Múrcia, que ha tingut una sortida a la venda amb retard de fins a deu dies però una comercialització fluida. En aquest sentit, Cabré descarta el solapament i la coincidència al mercat de l’oferta de Múrcia i de Lleida que tant mal ha fet en campanyes anterior.
La demanda en aquests moments per part dels consumidors és elevada i les altes temperatures estan jugant a favor de les fruites típiques d’estiu.
“Calor és sinònim de síndria, de meló, de nectarines, préssecs i paraguaians”, afirma el responsable del sector d’Unió d’Unions.
Segons les estimacions oficials, la collita assolirà les 160.050 tones de nectarina, un 2% menys respecte a l’any passat, però un 11% més en comparació amb la mitjana dels últims cinc anys. El segueix el préssec pla o paraguaià, amb 98.640 tones, un 4% menys, però un 1% més que a la mitjana. El préssec roig, amb 72.520, experimenta un augment de la producció del 2% respecte a l’any passat i d’un 5% amb la mitjana dels últims cinc anys.