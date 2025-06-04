OLI
DO Garrigues, mig segle d’or
“Ha donat valor al territori i al treball de molta gent”, destaca el president de la denominació d’origen. Reuneix 3.200 productors, de 21 cooperatives que operen en 27 municipis
La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues va commemorar ahir en un acte celebrat a la Llotja de Lleida el seu mig segle d’història, reivindicant el seu paper com a garant de la identitat territorial i en la defensa d’un producte emblemàtic: l’oli d’oliva verge extra.
Enric Dalmau, president de l’entitat, va subratllar el valor d’aquesta fita no només com a celebració del passat, sinó com a impuls cap al futur. “Avui ser aquí és un orgull per a nosaltres, per a la gent, per al territori”, va afirmar Dalmau, que va recordar que la de les Garrigues va ser la primera DOP alimentària de l’Estat i la primera d’oli a tot Europa.
Dalmau va destacar moments crítics com les gelades de l’any 2001, que van estar a punt de fer desaparèixer cooperatives senceres. “Han estat 50 anys de problemes, alegries i moltes vegades de ràbia, però també d’avenços”, va assenyalar. Actualment, la denominació d’origen reuneix 3.200 productors agrupats en 21 cooperatives, que operen en 27 municipis de la província de Lleida.
Va assegurar que l’aposta per la qualitat ha permès passar de vendre a granel a embotellar un producte d’alt valor afegit, reconegut en mercats com el Japó, Alemanya o els EUA. “La DOP ha donat valor al territori i al treball de molta gent”, va explicar Dalmau.
“La DOP ha dignificat el treball de milers de petits productors i ha transformat un cultiu tradicional en una activitat econòmica viable i reconeguda internacionalment”, va assegurar. Tanmateix, el present també està marcat per reptes. Després de tres campanyes marcades per la sequera, la producció s’ha desplomat: d’un volum habitual d’entre sis i set milions de quilos, a l’última collita amb prou feines se’n van assolir tres. Tot i així, Dalmau es va mostrar optimista amb l’actual campanya, després d’una primavera favorable: “Si arribem al 70% d’una campanya normal, ja seria un èxit”. Un dels factors clau per a la sostenibilitat del cultiu és l’accés al reg. Actualment, nomçes un 30% dels oliverars de la DOP compten amb aquest recurs.
Dalmau també va emfatitzar el paper de la DOP pel que fa a la sostenibilitat mediambiental. “No hi ha ningú que estimi més la terra que el pagès que la treballa. Nosaltres no som el problema, som part de la solució”, va assegurar.