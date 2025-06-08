Comença la collita de fruita de pinyol al Baix Segre en una campanya que es preveu de molta qualitat
Els canvis de temperatura han precipitat l'inici de la collita, que es preveia amb un retard d'entre 4 i 5 dies
Pagesos del Baix Segre ja han començat a collir fruita de pinyol com préssecs, paraguaians i nectarines en una campanya que es preveu "normal" tot i les reiterades pedregades dels mesos d'abril i maig. El responsable estatal de fruita dolça de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) i pagès de Torres de Segre (Segrià), Osvald Esteve, ha explicat que la d'enguany "no serà una gran collita pel que fa a quilos" però sí que la fruita destacarà per la seva qualitat. Els productors preveien iniciar la recol·lecció de la fruita de pinyol amb entre 4 i 5 dies de retard en relació amb una campanya normal, però els canvis de temperatura finalment han precipitat l'inici de la collita, segons Esteve.
Tot i que encara és aviat per parlar dels preus, Esteve ha apuntat que "esperem que si hi ha menys producció però de qualitat, els preus estiguin a l'altura". "Els preus ha de ser el correcte en funció de les despeses que tenim", ha conclòs. Pel que fa a la mà d'obra, el responsable estatal de fruita dolça de la COAG ha explicat que les empreses ja han contractat tots els treballadors previstos.
Segons les previsions d'Afrucat i el departament d'Agricultura, enguany la collita caurà un 2% en relació amb l'any passat, tot i que si es compara amb la mitjana productiva dels darrers cinc anys marcats per les gelades i la sequera, la collita augmentarà un 5%. En total, es preveuen produir 376.780 tones de fruita de pinyol.
Per varietats, el podi l'encapçala la nectarina amb 167.450 tones, un 2% menys respecte l'any passat, però un 10% més en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys. La segueixen el préssec pla amb 100.920 tones i el préssec rodó, amb 82.160, mentre que lluny queden la pavia amb 19.520 tones i la nectarina plana amb 6.730 tones.