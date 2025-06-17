SEGURETAT
La campanya de la fruita dispara en 6.400 l’afiliació d’estrangers
A Lleida, i tanca el mes de maig amb 53.000 forans treballant. Tan sols Osca i Albacete registren repunts superiors en els registres de la Seguretat Social
L’afiliació d’estrangers a la Seguretat Social s’ha disparat en 6.407 treballadors el mes de maig a les comarques de Lleida, segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri, un increment en el qual pesa especialment l’inici de la campanya de la fruita. D’una banda, el mes passat va arrancar la recollida de la cirera, però alhora es van intensificar altres tasques a les finques, com l’aclarida d’altres espècies com préssecs, pomes o peres.
Les comarques de Lleida han acabat el mes passat amb 53.002 de forans treballant a la demarcació, la qual cosa representa un increment del 13,75%. Es tracta del tercer augment més gran de tot l’Estat, només darrere d’Albacete (+2.977 inscrits i un 20,74%) i la veïna Osca, amb 4.628 afiliats estrangers nous que suposen un 21,31% addicional.
Lleida ha acabat el mes de maig amb pràcticament un de cada quatre afiliats a la Seguretat Social d’origen estranger. En total, el mes passat han cotitzat 215.027 treballadors, amb la qual cosa els immigrants representen el 24,64%.
El gruix d’aquest personal, amb una mitjana de 47.189 al llarg del mes, correspon al col·lectiu d’assalariats, aquells que cotitzen en el règim general, dels quals 10.525 inscrits de mitjana estan treballant en el sector agrari.
Els empleats de la llar s’atansen al miler, mentre que els estrangers autònoms en representen 3.842 de mitjana.
En aquest sentit, dos de cada tres immigrants afiliats de mitjana al maig (34.194) són homes, mentre que la Seguretat Social té comptabilitzades 16.868 dones.
Mentrestant, per orígens, el gruix del col·lectiu està compost per personal extracomunitari (34.134), mentre que els nascuts en alguns dels 26 països de la UE se situen en 16.897.
n La Seguretat Social ha guanyat una mitjana de 73.524 afiliats estrangers al maig, un 2,4% més que el mes anterior, de manera que el cinquè mes del 2025 s’ha tancat, per primera vegada, amb més de tres milions d’ocupats forans.
En concret, al maig ha tancat amb un nou màxim històric de 3.070.831 afiliats estrangers, la qual cosa en suposa gairebé 188.000 més que un any abans, segons el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
D’altra banda, del total d’afiliats estrangers, 1,7 milions són homes i 1,3 milions són dones.