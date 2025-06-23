Augmenten els menors de 20 anys interessats en treballar a la fruita: “les famílies no van tan boiants com a vegades es diu”
Asaja recull signatures contra la reducció de la jornada laboral impulsada pel Ministeri de Treball
El sindicat Asaja ha constatat en el primer informe de l’inici de la campanya de recol·lecció de la fruita un increment de joves menors de 20 anys interessats en treballar com a temporers. De les 2004 persones que han participat en el procés de selecció i contractació del sindicat, 300 eren menors de 20 anys, un 15%. El 87% procedeixen de països tercers i un 13 % són de nacionalitat espanyola amb residència a la demarcació de Lleida. Segons el president del sindicat a Lleida, Pere Roqué, aquesta circumstància es podria atribuir al fet que les famílies, econòmicament “no van tan boiants com a vegades es diu”. Asaja inicia aquest dilluns una recollida de signatures contra la reducció de la jornada laboral impulsada pel Ministeri de Treball.
La campanya de la fruita a les comarques de Ponent ja es troba al 25% de la seva evolució des que va començar al mes d’abril. A partir d’aquesta setmana és quan començarà tot el gruix de la feina amb la recol·lecció de les varietats de fruita de pinyol en un primer moment i posteriorment les de llavor. Asaja ja ha recollit dades pel que fa a les persones que han acudit al sindicat interessades per treballar com a temporers i ha constatat la tendència d’un increment en el perfil de joves de menys de 20 anys, fins i tot per sota dels 18 anys, que en aquest cas requereixen un permís paternal per poder treballar.
Segons Pere Roqué, tot apunta al fet que la feina al camp a l’estiu, torna a ser una manera fàcil de treure diners per aquell perfil d’estudiant que necessita ingressos durant l’any. Les dades recollides pel sindicat també diferencien els perfils de persones interessades que han nascut a Catalunya o que provenen de famílies de tercers països i també que són fills de persones autòctones, catalans o espanyols. Tot plegat, segons Roqué, “dona cobertura” al missatge que han volgut transmetre en els darrers anys arran del fet que la gent jove no volia venir a treballar al camp.
En qualsevol cas, segons Roqué, al llarg de tota la campanya de la fruita, més del 90% de persones que hi treballen són de tercers països. El volum més gran prové del Senegal, però també han notat un repunt de persones que provenen del Paquistan. Es tracta de temporers que comencen a treballar al sud de la península i a mesura que avança la feina es desplacen cap al nord.
D’altra banda, Roqué també ha volgut alerta que la problemàtica de les documentacions per treballar no està solucionada. Hi continua havent moltes persones que no tenen la documentació correcta i, per tant, els pagesos no els poden donar feina. Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat de fer un carnet per a les campanyes agràries vàlid per tot l’Estat. Asaja fa aquesta reclamació des de fa sis anys per tal d’agilitzar aquesta situació. Actualment, el sindicat estima que encara falta un 10% més de persones que s’haurien d’inscriure per treballar a la campanya de la fruita i donar així cobertura a les necessitats laborals del sector.
Per la seva banda, el cap sectorial de la fruita dolça d’Asaja, Jordi Vidal, ha apuntat que la campanya ve marcada, “per desgràcia”, per les pedregades que ha patit el sector el darrer mes i sobretot a finals de mai. Això ha provocat que en alguns pobles entre Soses i Alcarràs, hi hagi finques amb reducció d’entre el 40 i el 60% de la producció. L’oferta està molt ajustada a la demanda i això hauria de fer que els preus “aguantin” per damunt dels costos de producció, segons Vidal, que també ha recordat que els pagesos porten entre tres i quatre anys patint increments dels costos de producció que han arribat a triplicar-se.
Recollida de signatures
Asaja ha iniciat aquest dilluns una recollida de signatures entre tot el sector agroalimentari contra la llei que impulsa la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de reducció de la jornada laboral. Pere Roqué ha reclamat que el sector agroalimentari en quedi al marge perquè ells no poden deixar de collir fruita els divendres a les 10 de matí, ni tampoc deixar d’anar als escorxadors, o a segar el cereal quan toca. Roqué ha recordat que amb la normativa de 37,5 hores caldrà pagar hores extra i aquestes “estan a més de 15 euros l’hora a més a més de la Seguretat Social”.