Calculen danys d’entre el 70 i el 100% al cereal de la Segarra per la pedregada de diumenge
Els pagesos feia poc que havien començat a segar amb registres de producció de fins a 6.000 quilos per hectàrea
La tempesta amb pedra que va caure diumenge a la tarda escombrant punts de les comarques de Ponent va provocar importants danys al cereal de diferents municipis de la Segarra com Sant Guim de la Plana, Sant Ramon o Sant Guim de Freixenet. Ramon Gomà, pagès afectat i membre d’Asaja, ha explicat que l’afectació podria anar entre el 70 i el 100% en funció de cada finca i ha lamentat que feia pocs dies que havien començat a segar l’ordi i el blat. Els pagesos de la zona arrossegaven tres anys dolents, amb produccions que tot just superaven els 1.000 quilos per hectàrea i, enguany, gràcies a les pluges de la primavera, s’estaven fent collites de fins a 6.000 quilos per hectàrea. Ara han hagut d’aturar màquines i esperar els pèrits d’Agroseguro.
Segons Gomà, la majoria de pagesos que cultiven cereal a la Segarra tenen assegurança per foc i pedra, però el problema és que molts asseguren per sota del valor real de la producció ja que després de tres anys amb sequera, no es volen arriscar. Això fa preveure que per molt que Agroseguro els indemnitzi, la xifra no sigui suficient per cobrir costos.
La d’aquest diumenge és la desena pedregada que afecta les comarques de Ponent des del passat 19 d’abril per aquest motiu, des d’Unió de Pagesos (UP) han demanat al Departament d’Agricultura que valori els danys amb urgència per poder compensar la pagesia afectada en l’IRPF.