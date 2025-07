Ordeig defensa “fomentar el consum local” davant dels aranzels

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va valorar ahir que, davant dels aranzels als Estats Units, és necessari “fomentar el consum local” per posar-lo en relleu i que això permeti explicar arreu del món la qualitat, diferenciació i valor afegit dels productes catalans, així com apostar pels mercats emergents i alternatius.

Així ho va afirmar en la Comissió d’Agricultura al Parlament, on va explicar que el mercat americà té un gran poder adquisitiu, la qual cosa els fa pensar que un augment del 10 per cent del preu dels productes “serà assumit en part pel consumidor americà”.

Va especificar que els EUA són el setè mercat mundial per a Catalunya en el sector alimentari i va dir que els sectors més afectats pels aranzels han estat el de l’oli, el del vi, el del cava, i el del fine food.

Segons un informe de la Cambra de Comerç de Lleida, les empreses lleidatanes van exportar el 2024 als EUA béns per valor de 121,4 milions d’euros, amb l’oli d’oliva com a producte principal, amb més de 80 milions d’euros del total.

També va destacar la importància de potenciar mercats emergents i alternatius per a Catalunya, com Àsia, el Pacífic, Llatinoamèrica i l’Orient Mitjà, entre d’altres.

A més, va assegurar que per generar progrés en el sector agroalimentari fan falta inversions, infraestructures, modernitzacions i relleu generacional: “Ningú no serà competitiu si no som capaços de mobilitzar més inversions.”

D’altra banda, el Parlament va aprovar, a proposta de Junts, instar el Govern a presentar una proposta d’instal·lació d’un nou centre de l’IRTA a la Seu d’Urgell en un termini màxim de tres mesos, per donar resposta a la petició unànime del plenari de l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell. Junts va demanar que aquesta proposta vagi acompanyada d’un pla de treball, un calendari d’execució i els recursos humans i econòmics necessaris.

■ La Comissió Europea es manté “optimista” de cara a les negociacions amb els Estats Units i espera arribar a un acord comercial sobre els aranzels impulsats per Donald Trump abans del 9 de juliol, data límit acordada entre les parts. Tanmateix, Brussel·les va recordar que les lleis digitals europees “no estan sobre la taula” com a moneda de canvi. Així ho va assenyalar el portaveu de l’executiu, Thomas Regnier, confirmant les paraules pronunciades ahir per part de la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, en una entrevista en l’organització The Capitol Forum.

Així mateix, la Comissió va insistir que farà “el que sigui necessari” per defensar els interessos d’Espanya i dels estats membre davant de les amenaces de Trump per la seua baixa inversió en defensa.