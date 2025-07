La pagesia catalana lamenta la mort d'un agricultor de Saragossa activista en la defensa del sector

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Diferents sectors de la pagesia catalana han expressat aquest dijous mostres de condol cap a un agricultor de Saragossa, David Lafoz, que dimecres va decidit treure's la vida. Asseguren que ho va fer a causa de la persecució que hauria patit per part de l'administració, derivada del seu activisme en la defensa del sector agrícola.

Per aquest motiu, el Gremi de la Pagesia, Unió de Pagesos, JARC i Asaja han convocat concentracions al vespre a Girona, Lleida i Tarragona per expressar la seva indignació. Animen als pagesos a participar-hi, ja sigui amb tractor, cotxe o màquina recol·lectora i adverteixen que cal recolzar-se els uns als altres perquè una cosa així no torni a passar.

Jordi Ginabreda, del Gremi de la Pagesia, ha parlat de "repressió administrativa i política" cap a l'agricultor de l'Aragó que s'ha suïcidat, per ser un dels "abanderats" del moviment l'any passat.

Segons Ginabreda, la pressió administrativa, política i judicial que hi ha hagut sobre Lafoz "ha pogut amb ell" i va decidir treure's la vida. Les concentracions convocades per aquest dijous són per recordar-lo i donar suport a la família, ha afegit Ginabreda.