Demanen no haver de sacrificar ramats per tuberculosi

Els ramaders van reclamar ahir a la conselleria d’Agricultura un canvi en els protocols de lluita contra la tuberculosi bovina, per evitar que se sacrifiquin ramats sencers en el cas que es registri un animal positiu. Insten a la modificació per no haver de matar animals negatius i perfectament sans. Així ho van explicar després d’una reunió feta a Lleida amb representants de l’administració.

Esteve Anglada, de l’Associació de Defensa Sanitària (ADS) Bovicat, va dir que “els nostres veterinaris, que són més de 120, avalen el canvi de protocol”, que es faria amb la utilització de proves complementàries a les que s’utilitzen actualment.

Esteve va destacar que els ramaders treballen des de fa dècades per la sanitat dels seus ramats i evitar problemes de la tuberculosi bovina, i va relacionar els casos que s’han detectat amb la fauna salvatge. “A nosaltres ens fan matar els animals si n’hi ha un de positiu, però no es té el mateix control en el cas dels animals salvatges.

Preguntat per les últimes batudes fetes, va apuntar que han estat més relacionades amb evitar problemes generats pels animals en el trànsit rodat que amb la sanitat ramadera. Va dir que en aquest segon cas el volum ha estat “ínfim”.

Anglada va posar de manifest un canvi d’actitud per part de l’administració, que va qualificar de bona per buscar una possible solució. Segons les últimes dades oficials del ministeri d’Agricultura, a Lleida s’han detectat enguany dos casos de tuberculosi bovina. El primer va ser a Peramola, el passat 17 de març, mentre que el segon va ser a Navès, el 16 d’abril.

A Cornellà del Terri (Pla de l’Estany), el ministeri té confirmat el tercer cas a Catalunya. Els tres ramats encomanats pasten durant tot l’any en una mateixa zona, a la serra de Boumort, on hi ha un “focus calent” de tuberculosi en fauna salvatge, segons els ramaders.