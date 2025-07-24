Estimen pèrdues d'entre el 30 i el 40% per la pedra de dimecres a les Garrigues i la Conca de Tremp
El sindicat reclama peritatges ràpids a Agroseguro a les finques de fruita dolça, cereals i herbacis
La pedra que va caure barrejada amb aigua en diferents punts de les comarques de Ponent i el Pirineu dimecres a la tarda hauria afectat diversos cultius en un percentatge entre el 30 i el 40%, segons Unió de Pagesos (UP).
En concret, les zones afectades es trobarien a municipis de les Garrigues com Castelldans, Arbeca, el límit amb el Segrià i l'Espluga Calba, i també a la Conca de Tremp i a Vilaller. Els cultius perjudicats són la fruita dolça, cereals, herbacis però també vinya, ametller, noguer i olivera. El sindicat ha reclamat peritatges ràpids a Agroseguro, ja que molts d'aquests cultius es troben en plena recol·lecció de certes varietats.
El sindicat alerta que la pedregada va provocar pèrdues d'entre el 30% i el 40% de la producció de les plantacions afectades de fruita dolça a les Garrigues. La pedra, que va caure molt barrejada amb aigua, va afectar una àmplia zona productora de fruita dolça de la comarca, des de Castelldans i fins a Arbeca i tota la zona limítrof amb el Segrià.
En municipis com Castelldans o l'Espluga Calba, l'impacte de la pedregada va afectar també la producció dels camps d'oliveres. Així mateix, una gran part d'aquests cultius ja es van veure afectats per les pedregades del 19 d'abril. L'avançat estat de recol·lecció del cereal d'hivern fa que no hi hagin pèrdues importants en aquest sector.
Segons UP, la precipitació també va afectar els municipis de Vilaller (Alta Ribagorça) i d'Isona i Tremp (Pallars Jussà). Ara bé, en aquesta zona un 85% dels cereals i conreus herbacis d'hivern ja havien estat recol·lectats. Tanmateix, afegeixen que sobre les superfícies de vinya, ametller, noguer i olivera d'aquests municipis l'afectació ha estat total, en diferents graus de pèrdues.