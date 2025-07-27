CAMPANYA
El consum és el gran repte
En tot just onze anys, la ingesta de préssec dels catalans a la llar s’ha reduït a la meitat. L’aposta per defensar la dieta mediterrània i acostumar-hi els més petits, claus
Una empresa o un sector poden tenir un gran producte amb característiques que l’haurien de fer tan atractiu com per créixer en vendes però si aquest producte va perdent interès, té un problema a resoldre. És el que li passa a la fruita de Lleida a casa, a les llars dels catalans. La ingesta de fruita produïda a Ponent ha caigut estrepitósamente en poc més d’una dècada, en especial en el cas del préssec. Les últimes dades fetes públiques per la conselleria d’Agricultura situen en tot just 3,28 quilos a l’any el consum per càpita a les llars, quan onze anys enrere, el 2013, s’arribava els 6,49. Suposa un descens del 49,46%. La nectarina, per la seua part, ha tingut el millor comportament de la fruita de gran producció a la província però amb prou feines es manté. En aquest cas el 2016, els catalans menjaven a l’any 1,87 quilos i l’any passat van ser 1,78.
En el cas de la fruita de llavor, la pitjor situació la viu la pera, amb una caiguda del 41,6% entre 2013 i 2024, quan els catalans han passat de menjar 63,10 quilos a l’any a tot just 3,56. En poma, la ingesta és molt superior, amb 8,41 quilos al final del període, i la reducció de compra per persona també és sensiblement inferior, del 28,78%.
El sector és conscient d’aquesta situació i porta endavant campanyes de conscienciació dirigides, en bona mesura als més petits, com les campanyes de fruita a les escoles que ha capitanejat Afrucat, el seu centre d’interpretació Cosmofruita o l’anomenada Disfruita-la d’Unió de Pagesos amb el suport de la diputació de Lleida. Es tracta de seduir els més petits i que a través d’ells no només s’asseguri el consumidor del futur sinó que s’atregui les famílies senceres.
L’Informe del Consum d’Alimentació a Espanya 2023 situa el consum de fruita fresca en llars espanyoles compostes de parelles amb fills petits és de tot just 37,6 quilos per persona i any, lluny dels 78,5 quilos per càpita a Espanya.
En aquest cas, a més, parlem de fruita fresca en general, incloent espècies no conreades a Lleida i de pes molt significatiu a la cistella de la compra i en els gustos dels més petits, com pot ser el plàtan i la mandarina.
Al costat oposat de l’estadística se situen els pensionistes i persones de més edat. D’una banda, molts tenen interioritzada la fruita com a postres, i per l’altra, la seua dieta cobra especial pes en l’interès per cuidar-se: 89,7 quilos per persona, el que equival a consumir 40,8 quilos més que la mitjana del mercat. Les llars en aquesta situació són les que mengen més fruita amb 159,5 quilos per càpita.
Per la seua part, la Generalitat ha posat en marxa una aposta decidida en favor de les produccions locals per posar de manifest la seua qualitat. Aquest any Catalunya ostenta la distinció de Regió Mundial de la Gastronomia. És la primera primera regió europea que rep aquest reconeixement.
Pel que fa a pera, el 76 per cent d’aquestes fruites que hi ha als supermercats estatals són produïdes a Espanya. Les importades, un 21 per cent, procedeixen, principalment, de Bèlgica, seguit dels Països Baixos, Portugal, Xile i Itàlia.
L’informe detalla també l’origen de la fruita a les principals cadenes de distribució. Entre les que ofereixen més del 90% de les pomes d’origen estatal es troben Supermercados El Jamón, Plusfresc, Esclat, Bonpreu, Sunka i Lidl. En el cas de la pera, la totalitat de la que ofereix Plusfresc, Sunka, bonÀrea i Coviran són d’origen estatal.
Lleida va recuperant espai als lineals
La poma i la pera espanyoles liderades per la producció de Lleida, han anat recuperant presència als lineals dels supermercats de l’Estat. Així ho posa de manifest l’últim informe presentat per Afrucat, anomenat Infolineal.
En el cas de la poma, representa el 61%, mentre que el 36 per cent restant és d’importació i existeix un 3% en el qual no s’especifica o hi ha motius diversos. L’any 2015, la meitat de les pomes s’importaven i només el 47 per cent eren d’origen estatal. Per països, les pomes importades provenen, sobretot, d’Itàlia i França, i en els últims anys augmenten les de Portugal i Polònia, a part de Xile.