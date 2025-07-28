SEGRE

Augmenta el nombre de joves menors de 20 anys del país que treballen a la campanya de la fruita

Asaja assenyala que moltes famílies busquen ingressos extra i creix la preocupació per la proposta de limitar la jornada setmanal

Fruita de pinyol. 

Fruita de pinyol. 

Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Asaja ha detectat en l’inici de la campanya de la fruita un increment notable de joves menors de 20 anys inscrits per treballar al camp i la creixent preocupació del sector davant la proposta de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. 

Quan tenien prop de 2.000 persones inscrites per treballar a la campanya de la fruita a través de l’entitat, un 15% són menors de 20 anys. Dins d’aquest col·lectiu, es constata una presència equilibrada entre joves nascuts a Catalunya provinents de famílies de tercers països i joves d’origen autòcton. “Veiem com moltes famílies necessiten nous ingressos i com torna el perfil del jove que vol treballar a l’estiu”, assenyala el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, que fa referència a l’encariment del cost de la vida.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking