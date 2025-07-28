Augmenta el nombre de joves menors de 20 anys del país que treballen a la campanya de la fruita
Asaja assenyala que moltes famílies busquen ingressos extra i creix la preocupació per la proposta de limitar la jornada setmanal
Asaja ha detectat en l’inici de la campanya de la fruita un increment notable de joves menors de 20 anys inscrits per treballar al camp i la creixent preocupació del sector davant la proposta de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals.
Quan tenien prop de 2.000 persones inscrites per treballar a la campanya de la fruita a través de l’entitat, un 15% són menors de 20 anys. Dins d’aquest col·lectiu, es constata una presència equilibrada entre joves nascuts a Catalunya provinents de famílies de tercers països i joves d’origen autòcton. “Veiem com moltes famílies necessiten nous ingressos i com torna el perfil del jove que vol treballar a l’estiu”, assenyala el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, que fa referència a l’encariment del cost de la vida.