Agricultors i ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna
Unió de Pagesos reclama plans de control per reduir les sobrepoblacions i ampliar els períodes de caça, entre d'altres
Diversos agricultors ramaders de l'Alt Urgell, la resta del Pirineu i altres punts del territori han protestat aquest dimecres contra la gestió dels danys de la fauna i per demanar que aquesta sigui més justa i eficaç. Així, han sortit amb sis tractors i més d'una desena de vehicles del polígon de la Seu d'Urgell per fer una marxa lenta per l'N-260 i l'N-145 en direcció a Andorra.
De tornada, s'han dirigit fins a la plaça de Catalunya de la capital alturgellenca per llegir un manifest. La convocatòria ha estat organitzada pel sindicat Unió de Pagesos, que, entre altres mesures, reclama plans de control per reduir les sobrepoblacions, declarar l'emergència cinegètica si no s'assoleixen els objectius i unificar i ampliar els períodes de caça.
Laia Angrill, responsable de comunicació d'Unió de Pagesos, ha assegurat que tant el Govern actual com els anteriors han fet una "mala gestió de la fauna salvatge", motiu pel qual han decidit tornar a convocar accions de protesta. En el cas concret de la gestió de la malaltia de la tuberculosi, ha dit que a la zona hi ha un 14% de casos positius: "No podem assumir que, per un positiu al nostre ramat, haguem de matar tot el ramat", ha etzibat.
La ramadera ha defensat la necessitat de "trobar un punt mitjà" i ha detallat que s'està negociant amb l'administració mesures com ara la possibilitat de tenir autorització per anar a caçar, a més d'incrementar els recursos per fer una gestió eficaç de la fauna salvatge i evitar contagis. En aquest sentit, ha conclòs que no poden assumir "aquests buidatges sanitaris" i més, ha remarcat, en una situació de "falta de relleu" a les explotacions, tant al Pirineu com a la resta de Catalunya.
Angrill ha afirmat que les mobilitzacions s'han convocat després de veure que els compromisos que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va adquirir al juny no s'estan materialitzant. La major part de participants en la marxa lenta d'aquest dimecres, que ha arribat fins a l'accés al nucli d'Anserall, provenien de diversos punts de Pirineu, tot i que també n'hi ha hagut de d'altres zones de Catalunya.
"Si no trobem la complicitat, les mesures i el pressupost de l'administració per solucionar aquest problema no podem tampoc fer una bona gestió del territori", ha remarcat la representant d'Unió de Pagesos, que també ha apuntat que, a banda del sector agrari, la fauna causa afectacions en la seguretat viària i la sanitat pública. "Hem d'assumir que tenim una sobrepoblació brutal", ha assegurat.
Algunes mesures que, segons Angrill, fa temps que esperen és la implementació d'un protocol que estableixi "un cordó sanitari" en el moment que es detecti un cas de tuberculosi, amb "un control més exhaustiu tant d'analítiques com de morts d'animals de fauna salvatge al voltant dels positius". En aquest sentit, demanen que les indemnitzacions per sacrificar un ramat "s'adeqüin als preus reals" i que el procés per cobrar-les sigui més ràpid.