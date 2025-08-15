Les granges de pollastres combaten les altes temperatures amb humidificadors i sistemes de refrigeració de l'aire
Una explotació avícola d'Artesa de Lleida redueix en quinze graus la temperatura respecte a l'exterior
Les explotacions avícoles i ramaderes de Catalunya extremen durant els dies d'intensa calor el control de la temperatura a l'interior de les granges per tal de garantir el confort i la supervivència dels animals. A Artesa de Lleida, al Segrià, una explotació amb 150.000 pollastres disposa d'humidificadors i de panells de refrigeració de l'aire per aconseguir que la temperatura passi dels 40 graus que hi ha a l'exterior a una sensació de 25 graus a l'interior. "Si un avicultor vol treballar l'estiu sense haver de lamentar baixes ha de fer servir aquests sistemes de refrigeració i de climatització, si no els animals patirien", explica a l'ACN el propietari de la granja i coordinador d'Unió de Pagesos a la plana de Lleida, Néstor Serra.
Serra detalla que en el seu cas disposen de granges amb un sistema d'humidificació que es va activant constantment per reduir la temperatura interior i d'altres instal·lacions més noves amb sistemes de 'cooling' que funcionen amb la velocitat de l'aire. "Fem entrar l'aire a través d'uns panells refrigerats amb aigua per refredar-lo i el fem sortir per un altre extrem. Com més fred és l'aire, més velocitat agafa i la temperatura de sensació es redueix", explica el propietari de l'explotació.
Fa anys que el sector avícola disposa d'aquests sistemes de refrigeració i de climatització, els quals estan informatitzats i s'activen a partir d'unes sondes de temperatura. Sense aquests dispositius, Serra reconeix que els animals "patirien" i podrien acabar morint per esgotament per la manera com respiren. Si fa molta calor, el moviment que fan amb el bec obert és constant. Això els fa perdre calories i que es quedin immòbils, sense beure ni menjar, i acabin morint.