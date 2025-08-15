AGRICULTURA
Productors i Govern defensen el protocol de seguretat al camp
Gil admet que “cal polir” les mesures després de morir un temporer al Segrià. UP denuncia la “criminalització” del sector i demana més inspeccions a les ETT
La delegada del Govern central a Lleida, Núria Gil, va defensar ahir que els protocols al camp en matèria de seguretat dels temporers “estan ben implementats” encara que va admetre que són “genèrics” i que “hi ha temes que han d’acabar de polir-se” en episodis de calor intensa. Gil es va expressar així després de la mort d’un temporer de 61 anys per una insuficiència cardiorespiratòria aguda en un context “d’estrès per la calor” mentre treballava collint fruita al Segrià.
Per a la delegada, la intenció del Govern és treballar amb el sector “per anar de la mà” i identificar noves mesures que no consten en els protocols per protegir els treballadors. Així mateix, va reivindicar la professionalitat del sector i va demanar “no recriminar-lo” perquè la majoria de les empreses “segueixen les recomanacions i fan molt bé la seua feina”.
Gil, que es va reunir ahir amb els diferents agents implicats en la campanya agrària per posar en comú les recomanacions actuals i reforçar les accions necessàries per prevenir riscos associats al benestar dels treballadors, va recordar que no recol·lectar durant les hores de més calor “actualment és una recomanació”.
Per la seua part, la presidenta d’Afrucat, Montse Baró, va insistir que el sector “fa tots els possibles” per minimitzar els riscos dels treballadors de la fruita i va apuntar que adapta les condicions de treball i els horaris de collita a les condicions meteorològiques. De fet, molts pagesos ja avancen la collita a la matinada per evitar les hores de més incidència del sol per protegir els temporers.
Mentrestant, UP va afirmar que la majoria de pagesos “compleixen” la normativa i tenen en compte les condicions meteorològiques a què s’enfronten els temporers durant la campanya de recollida. Des d’Alcarràs, el sindicat va recordar que les inspeccions detecten molt poques infraccions al camp i va demanar a UGT i CCOO que posin el focus sobre les ETT, que va acusar de “no treballar en alguns casos de forma correcta”. Les organitzacions sindicals, pel seu costat, van defensar mantenir i intensificar les inspeccions de Treball.
Considera que traslladar la responsabilitat únicament a les empreses de treball temporal (ETT) o a altres agents de la campanya constitueix “una cortina de fum” i va recordar que, en matèria de prevenció de riscos laborals, la responsabilitat última recau sobre les empreses receptores de la mà d’obra.
“L’empresa va obligar la víctima a treballar a 40 graus”
Prop d’un centenar de persones es van concentrar ahir a Fira de Lleida, convocats per Fruita amb Justícia Social, per denunciar la mort del temporer al Segrià. En la protesta, a la qual van acudir familiars i amics de la víctima, es va lamentar la reacció de diverses patronals agràries, a les quals es va acusar de prioritzar un “discurs corporativista” en defensa del sector en lloc de condemnar de forma “rotunda” la mort d’un treballador que realitzava tasques sota una alerta per calor extrema. Segons l’entitat, “la víctima va ser obligada a treballar amb temperatures superiors als 40 graus, la qual cosa va derivar en la mort”.