Aigua amb electròlits per als temporers de la fruita
Investigadores de la UdL van detectar que la meitat dels treballadors analitzats en el marc del projecte Hidroponent estaven deshidratats
Investigadores de la Universitat de Lleida (UdL) han monitorat durant tres setmanes una desena de treballadors de la campanya de la fruita a Térmens per millorar la seva hidratació. En concret, estudien si proporcionant cada hora aigua barrejada amb electròlits, és a dir, sodi i potassi, millora l'estat de deshidratació dels temporers. Tot i que encara és aviat per saber els resultats definitius, els primers estudis preliminars van en aquesta línia. L'actuació forma part del projecte Hidroponent, que l'any passat també va recollir dades dels treballadors. Aquestes van mostrar que la meitat presentava signes de deshidratació. L'objectiu de l'estudi és, a partir de les dades recollides, crear pautes d'hidratació.
La primera fase del projecte es va realitzar l'estiu passat i va consistir en la recollida de dades bàsiques dels treballadors, com ara la pèrdua d'aigua i electròlits a partir de la suor, la seva temperatura corporal o la tensió arterial.
En el primer cas, les investigadores no van incloure cap pauta i els resultats analitzats van mostrar que la meitat dels treballadors presentaven símptomes de deshidratació i que un 75% havia perdut sodi. No eren símptomes clínics, tot i que la investigadora responsable, Judith Roca, ha explicat que la deshidratació pot derivar més tard en problemes crònics, com ara la insuficiència renal o problemes cardiovasculars.
A diferència de l'any passat, però, en aquesta segona fase les investigadores els han facilitat cada hora aigua fresca enriquida amb electròlits i han fet un seguiment de la seva resposta física a la pèrdua de líquids i sodi durant la jornada laboral.
El seguiment es va fer durant les dues darreres setmanes de juliol i la primera d'agost, coincidint amb els dies de més calor, i els primers resultats preliminars assenyalen com les persones que no segueixen la pauta d'aigua amb electròlits perden més sodi i potassi que la resta de treballadors que la segueixen. "Per tant, preveiem que quan analitzem els resultats puguem veure que els electròlits aporten aquesta necessitat de reduir aquesta deshidratació que acabem patint tots quan ens exposem a altes temperatures durant molta estona a l'aire lliure", ha explicat la investigadora del projecte Anna Espart.
Els resultats de l'estudi serviran per elaborar recomanacions que ajudin a garantir unes condicions de treball més segures i saludables al camp, especialment davant l'escalfament global i els episodis de calor extrema.