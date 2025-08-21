AGRICULTURA
Lleida arranca la campanya de figues amb bon volum de producció
Agricultura preveu unes 3.700 tones per a un cultiu que va creixent en els últims anys. La fruita és de gran qualitat malgrat que els calibres són justos
Lleida ha arrancat la campanya de recollida de figues, amb Alguaire i la seua famosa varietat coll de dama com a epicentre. Enguany es preveu una bona producció en volum, tot i que les condicions meteorològiques s’han traduït en calibres justos. Així ho va explicar ahir Josep Maria Agustí, productor i comercialitzador de figues de Cal Taruk Biofruits de Alguaire. Va apuntar a més que aquest any s’ha retardat l’inici de la recollida entorn d’uns cinc dies, explicant que l’habitual és que el tret de sortida de la campanya es registri entorn del 8 d’agost. En aquest sentit, va indicar que les pluges registrades al llarg de la campanya afecten el calendari, mentre que la calor extrema en les últimes setmanes ha afectat la mida dels fruits. Amb tot, espera una bona campanya, que va qualificar de normal en volum i amb una gran qualitat de la fruita.
Les últimes previsions oficials de la conselleria apunten a una producció de 3.656 tones a la província, en línia amb les registrades en els dos anys anteriors. La campanya de coll de dama, va explicar Agustí, es prolongarà fins a finals del mes de novembre.
Mercats
Lleida ha estat tradicionalment exportadora de figues, amb Europa com el seu millor mercat exterior, però cada vegada va guanyant més clients a les cadenes de distribució de l’Estat. Josep Maria Agustí explica que les grans ensenyes comercials espanyoles cada vegada aposten més per posar als seus lineals les figues, la qual cosa n’afavoreix el consum, d’una banda, i incrementa els clients dels productors lleidatans, d’una altra.
De fet, el cultiu de la figa va guanyant superfície a la demarcació. El departament d’Agricultura tenia comptabilitzades fa deu anys tot just 247 hectàrees de figueres, de les quals 214 eren productives. En aquest moment, ja són 339 les hectàrees en plena producció sobre un volum de 598 hectàrees plantades. Tenint en compte la superfície d’arbres encara massa joves que entrarà en producció, l’oferta dels agricultors i centrals de Lleida s’incrementarà en els propers anys.
Preus
Pel que fa al mercat, es repeteix la queixa pels preus. Josep Maria Agustí explica que l’evolució de les cotitzacions dista molt de seguir el mateix ritme que els costos. Cal tenir en compte que la figa és una fruita delicada i que la seua producció també requereix importants inversions. Mercabarna estimava el preu mitjà de les figues en 3,80 euros el quilo el passat dia 9, últim amb estadístiques públiques. Al llarg de tot aquest any 2025, calcula que el preu mitjà total ha estat de 5,26 euros, amb una venda acumulada de 622.383 quilos.