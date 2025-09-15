Fruita amb Justícia Social demana que la fruita de Lleida es deixi de vendre al mercat israelià
La plataforma considera que cada transacció econòmica amb Israel reforça la seva economia sobre la guerra amb Palestina
Fruita amb Justícia Social, la plataforma que vetlla pels drets de les persones que venen a Lleida per treballar a la campanya de la fruita, ha denunciat que una part de la fruita que es produeix a Ponent, especialment la pera blanquilla, té com a destinació el mercat israelià. En aquest sentit, consideren que això converteix la campanya de la fruita en un “engranatge més del sistema d’ocupació i apartheid” que Israel exerceix contra el poble palestí.
La plataforma exigeix que s’aturi el comerç agrícola amb Israel i que les institucions catalanes i espanyoles es comprometin amb un boicot econòmic i polític fins que es respectin els drets humans i el dret del poble palestí a viure en llibertat.
Segons Fruita amb Justícia Social, cada transacció econòmica amb Israel reforça un estat que sosté la seva economia sobre l’ocupació la repressió i la guerra. Per això, creuen que exportar fruita a Israel significa “alimentar el mateix sistema que expulsa pagesos palestins de les seves terres, arrabassa l’aigua per l’agricultura de les colònies i reprimeix qualsevol intent de resistència”.
La crítica de l’entitat també posa el focus en la situació laboral dins les pròpies fronteres d’Israel, ja que segons un informe recent, s’assegura que el 100% de les dones tailandeses contractades al camp han patit agressions sexuals, i que denunciar-ho pot comportar la pèrdua de casa i feina. Segons la plataforma, el model israelià combina el “colonialisme extrem i l’explotació interna”.
Davant aquest escenari, l’entitat condemna el genocidi que l’estat d’Israel està cometent contra la població palestina a la Franja de Gaza i es reafirma amb el compromís de la defensa dels drets humans i la lluita dels pobles oprimits.