El Govern destina 18 milions d'euros en ajuts per impulsar la competitivitat de les cooperatives agràries
El cooperativisme aglutina el 50% de la producció agrària i el 25% del sector ramader català
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà enguany un total de 18 milions d'euros en ajuts per impulsar la competitivitat de les cooperatives agràries. Serà a través del programa Impuls.coop, que permetrà a les agrupacions "professionalitzar-se, digitalitzar-se, guanyar dimensió i ajudar a garantir el relleu generacional", ha explicat el conseller Òscar Ordeig. El conseller d'Agricultura ha indicat que la convocatòria dels ajuts s'obrirà la setmana vinent i ha destacat les xifres del cooperativisme català, que representen el "50% de la producció agrària i el 25% del sector ramader". Actualemnt hi ha 193 cooperatives agràries, les quals aglutinen 32.115 socis productors i generen uns 4.300 llocs de treball.
Els ajuts busquen donar un impuls perquè aquestes organitzacions s'adaptin als canvis profunds en què està immers el sector agroalimentari, imposats per la normativa nacional i l'europea, i també perquè es continuïn promovent els processos d'intercooperació que permetin la creació de nous models de col·laboració dins l'economia social. "És un sistema just, equilibrat i agrupat que volem potenciar. Amb aquests ajuts els ajudem a professionalitzar-se i modernitzar-se per guanyar dimensió i incentivar el relleu generacional. Volem que les cooperatives estiguin a l'avantguarda de tota la cadena de valor", ha afirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Per la seva banda, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, ha valorat que es tracta d'una línia "esperada" i "necessària per a l'impuls del cooperativisme i per crear noves inèrcies".
A la convocatòria s'hi pot presentar qualsevol cooperativa agrària de primer i segon grau dedicat a la transformació o comercialització de productes agraris amb seu a Catalunya. Les subvencions s'estructuren en quatre línies.
Una primera línia va dedicada a incentivar l'establiment de vincles entre cooperatives o cooperatives i empreses, amb l'objectiu principal d'afavorir processos d'integració. Una segona vol incentivar la intercooperació, sobretot per fomentar la cooperació en el sector agrícola, mentre que la tercera vol impulsar les fusions, en especial per crear agrupacions i organitzacions del sector agrícola. La darrera línia preveu incentivar la creació de noves empreses, amb el propòsit fonamental de generar agrupacions i organitzacions del sector agrícola.
Amb aquestes quatre línies, el Govern vol donar resposta a reptes com l'impuls de la sostenibilitat ambiental i de la transformació digital, la promoció de productes agroalimentaris, l'activació del relleu generacional i la incorporació de nous socis.
La convocatòria d'enguany presenta algunes diferències respecte de les d'anys anteriors. En especial, perquè se centra en l'increment de la base productiva de les cooperatives amb les persones joves, és a dir, aposta per garantir el relleu generacional. Alhora, es posa l'accent en incrementar també l'activitat cooperativitzada perquè la cooperativa sigui més gran i tingui més volum de comercialització.