Tot a punt per a la manifestació d'aquest diumenge a Lleida a favor de la vida rural: "Marcarà un punt d'inflexió"
Les entitats organitzadores esperen una gran participació per defensar els territoris rurals davant l'"embat territorial inèdit" de macroprojectes energètics
Lleida viurà aquest diumenge 5 d'octubre una manifestació convocada per 16 entitats d'arreu de Catalunya per defensar els drets dels territoris rurals davant el que consideren un "embat territorial inèdit i de gran magnitud". La protesta s'ha organitzat com a resposta al degoteig constant de macroprojectes energètics que, segons els convocants, estan accentuant el desequilibri territorial a Catalunya.
Gerard Batalla, membre de l'entitat Pobles Vius, ha manifestat que aquesta no serà una mobilització festiva, sinó que reflectirà un profund malestar davant l'actual situació que viuen les zones rurals catalanes. "No és una manifestació festiva. És una manifestació de molt malestar i de molta agressió", ha explicat Batalla, qui confia que la jornada serà "nombrosa" i "marcarà un punt d'inflexió d'aquest Govern que està permetent aquesta massacre territorial".
La convocatòria, que porta per lema 'Defensem la terra. Volem Pobles Vius', compta ja amb el suport de més de 150 col·lectius i prop d'un miler d'adhesions individuals. El recorregut sortirà a les 11 h de la plaça Ricard Viñes i passarà, estratègicament, per la seu del Departament d'Agricultura i finalitzarà davant la delegació del Govern a Lleida, on tindran lloc els parlaments de les entitats convocants i representants de diferents àmbits.
Els macroprojectes, la gran problemàtica
Un dels focus principals de la protesta són els projectes d'energies renovables que, segons denuncien els organitzadors, no estan consensuats amb el territori ni responen a les necessitats reals de la població local. Victor Altés, membre de l'entitat Horta Lleida-Pobles Vius, ha criticat durament les plantes fotovoltaiques projectades en terrenys agrícoles productius, que "fan disminuir la sobirania alimentària i resten espais de feina".
Pel que fa a l'energia eòlica, els manifestants denuncien l'excessiva concentració de parcs en determinades comarques com la Terra Alta, mentre que respecte a les plantes de biogàs, adverteixen que els projectes actuals no s'ajusten a l'Estratègia Catalana del Biogàs sinó que es tracta de "grans plantes" amb capacitat per tractar fins a 500.000 tones de matèria anualment.
16 entitats organitzadores d'arreu de Catalunya
Entre les 16 organitzacions que han impulsat aquesta mobilització es troben la Plataforma Pobles Vius d'Anglesola, Àgora Pallaresa, la Plataforma Aturem la Incineradora de Juneda, Plataforma Horta Lleida-Pobles Vius, Fem Llavor-Torregrossa, Ipcena-EdC, Plataforma SOS Vall del Corb, Plataforma Protegim Montmagastre, Plataforma Lleida contra les MATs, Assemblea Pagesa de Catalunya, Preservem l'Anoia, Moianès pel Decreixement, Pobles Vius, Repoblem, Sobirania i Salut Lleida i Stop Biogàs Plans de Sió.
Les entitats han fet una crida especial a la població de totes les comarques rurals perquè assisteixin massivament a la manifestació, considerant que es tracta d'un moment decisiu per al futur del territori i per fer front al que descriuen com un "problema de desequilibri territorial majúscul" que està afectant seriosament la vida a les zones rurals catalanes.