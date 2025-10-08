CONSUM
La fruita de pinyol multiplica per quatre el preu del camp a la taula
L’oli d’oliva és l’aliment que menys s’encareix entre origen i destinació, un 30%. La carn de corder i la de porc, la que més incrementa el seu valor
Els aliments experimenten un augment de preus en el trajecte del camp a la taula, a causa, en gran part, de l’encariment generalitzat dels costos de producció. Durant el mes de setembre passat, la diferència entre els que cobren els agricultors i ramaders respecte al que costen els productes en els lineals es va multiplicar gairebé per quatre, segons destaca l’Índex de Preus en Origen i Destinació (Ipod) elaborada per COAG.
Entre els productes agrícoles que més es produeixen a la província de Lleida, els que més pugen són la fruita de pinyol, que més que multipliquen per 4 el preu.
En el cas de les nectarines, els pagesos van rebre de mitjana 0,77 euros per quilo, mentre que a les botigues el cost assolia els 3,55 euros, la qual cosa es tradueix en una diferència del 361%. Una cosa similar ocorre amb el préssec, que passa dels 0,79 euros el quilo en origen als 3,45 en destinació, un encariment del 337%.
L’oli d’oliva verge extra, per la seua part, és el producte que menys variació de preu presenta, del 30%. Els agricultors van rebre de mitjana 4,17 euros per quilo, mentre que en els punts de venda als consumidors assolia els 5,42 euros.
En el cas de les pomes, el preu s’arriba a triplicar (de 0,7 a 2,23 euros el quilo), mentre que en el de les peres l’increment és del 195 per cent, dels 88 cèntims als 2,60 euros el quilo. Aquests, tanmateix, no són els productes agrícoles que més s’encareixen del camp a la taula, ja que en el podi d’aquestes pujades es troben les patates, que més que multipliquen per set el preu fins que arriben als consumidors (de 0,27 en quilo a 1,97 euros). Les segueixen la síndria (+617%) i les prunes (+526%).
Respecte als productes ramaders, el corder és la carn que registra una pujada més pronunciada dels preus entre origen i destinació, arribant a més de quadruplicar-se.
En concret, el ramader va rebre durant el mes de setembre passat una mitjana de 4,75 euros per quilo de carn d’aquest animal, mentre que els consumidors en van pagar 20,84 euros. També multiplica per quatre el seu cost el porc, que passa dels 1,57 euros de mitjana el quilo que rep el ramader als 6,56 euros. Per la seua part, la vedella el va triplicar (de 7,32 euros el quilo en origen a 23,13 en destinació).
Els productes animals que van experimentar al setembre una menor diferència de preus van ser els ous talla M (+62%) i la llet de vaca (+80%).