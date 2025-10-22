BIOSEGURETAT
El Govern central prohibeix exportar vedells vius i paralitza 70 milions € a Lleida i la Franja
El ministeri d’Agricultura segueix els passos de França per evitar que els moviments de bestiar accelerin l’epidèmia. Marroc rep pràcticament la meitat dels animals d’ambdós territoris
“Hem tancat les exportacions d’animals vius (d’espècies bovines) de manera provisional per evitar l’extensió” de la dermatosi nodular, va explicar ahir després del consell de ministres el responsable d’Agricultura, Luis Planas, que va recordar que França també ha adoptat aquesta mesura.
La decisió, acordada per la cadena de brots d’aquesta malaltia en granges de Girona, suposa un dur cop per al sector del boví de carn de Lleida i la Franja, que l’any passat va facturar 77,6 milions d’euros (50 a les comarques lleidatanes i 27,6 a les oscenques) per la venda a l’exterior d’aquests animals, amb el Marroc i el Líban com a principals destinacions.
Es tracta, a més, d’una activitat que estava creixent, ja que només entre gener i juliol d’aquest any la facturació s’havia elevat fins als 58,5 milions d’euros, una xifra la projecció de la qual apuntava a superar els cent milions d’euros i a atansar-se als nivells històrics del 2023, quan es va acostar als 120.
Lleida i la Franja cobreixen una quota de mercat de prop del 30% de les exportacions de vedells i vaques vives de tot l’Estat, que l’any passat va suposar una facturació de 262 milions d’euros.
Aquestes línies d’exportació suposen, alhora, una via de sortida per a la intensa producció de boví de la zona en una època en què la demanda interna presenta una clara tendència de retrocés. L’últim informe del ministeri d’Agricultura, tancat amb dades del 2024, ressenya com el consum de les famílies porta tres anys clarament per sota de les 200.000 tones (ha oscil·lat entre 177.344 i 182.829), encara que amb un lleuger repunt del 3% en aquell període, quan l’habitual en els vuit exercicis anteriors era no baixar de les 220.000 i, fins i tot, superar les 250.000.
Aquesta combinació de factors apunta a una tempesta perfecta de caiguda dels preus i, amb aquests, de reducció de la viabilitat de les explotacions.
La zona de control, a 10 km de la Cerdanya de Lleida
La declaració de nous focus de dermatosi nodular al sud de França ha portat el límit de la zona de control situada més a l’oest a menys de deu quilòmetres de la demarcació de Lleida.
Els nous brots a França han inclòs als radis preventius cinc municipis de la Cerdanya: Llívia, Puigcerdà, Alp, Fontanals i Guils, els termes municipals dels quals només queden separats de Lleida per la franja nord-sud que formen els de Meranges, Ger, Isòvol, Das, Urus i Bolvir. D’altra banda, la vacunació del bestiar estabulat a les zones de seguretat avança a un ritme intens. Ahir, segons va informar el departament d’Agricultura, la inoculació de la vacuna arribava a una taxa del 70 per cent (propera a la immunitat de grup) a l’entorn del focus de Castelló d’Empúries i continuava als de Cassà de la Selva i la part catalana del radi dels focus francesos, que inclou municipis de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. Hi ha quatre nous casos a l’Alt Empordà que no modifiquen les restriccions, i estaven a punt de declarar-se tres més a la mateixa zona, van explicar fonts d’Agricultura.