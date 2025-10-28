SANITAT
El Gremi de la Pagesia amenaça amb protestes per la dermatosi bovina
Ultimàtum de deu dies a la Generalitat, l’Estat i la UE per “posar ordre”
El Gremi de la Pagesia Catalana va llançar ahir un ultimàtum a Generalitat, Estat i Comissió Europea i va donar un termini de 10 dies per aplicar “mesures immediates i efectives” contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC). En un comunicat, el Gremi alerta que “la crisi de la DNC es troba lluny d’estar sota control”. Per aquest motiu, avisen que estan començant a realitzar “petites accions reivindicatives per mostrar el rebuig a la mala gestió de les tres administracions”. Unes protestes que “augmentaran d’intensitat” si no atenen les seues peticions. El Gremi considera que hi ha una “desorganització” en el sistema que “no permet avançar a la velocitat necessària” per afrontar la situació “amb garanties”. Reclama “aturar els buits sanitaris” i dona dos dies al departament per “posar ordre a la seua base de dades”. “Actualitzar-la i eliminar del llistat de vacunació totes aquelles granges inactives, buides o donades de baixa, a fi de garantir que els percentatges d’animals i explotacions siguin reals i no ficticis.”
També volen que la Generalitat assumeixi la gestió directa de la vacunació i “acceleri el procés, fixant deu dies perquè el 100% dels animals dels radis afectats per la malaltia estiguin vacunats”.
Així mateix, insta el ministeri a agilitzar les valoracions dels buits sanitaris i dona el mateix termini de temps per comunicar “oficialment” els imports d’indemnització per cada concepte. A més, exigeix a Madrid que Catalunya “tingui llibertat” per decidir el millor pla de vacunació i autoprotecció davant de la crisi. Finalment, reclama a la Comissió Europea que revisi els protocols que està imposant actualment perquè són “desproporcionats”.
Reclamen el “pagament urgent” dels ajuts per la malaltia
L’Associació d’Entitats Assessores Agràries de Catalunya (Aeacc) reclama al departament d’Agricultura el pagament “urgent” dels ajuts destinats a les inversions executades per les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC). D’altra banda, també reclamen que s’avancin els ajuts directes del Contracte Global d’Explotació (DUN) i dels fons Next Generation per tractar d’“atenuar l’impacte econòmic i productiu de les restriccions en el sector boví”.