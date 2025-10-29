SEGRE

FRUITA

Andreu Viladegut, elegit nou president d’Afrucat

Agafa el relleu de Montse Baró

Viladegut, al centre, amb Montse Baró i la junta d’Afrucat. - AFRUCAT

Redacció

L’Assemblea d’Afrucat va ratificar ahir la proposta de la junta directiva del relleu en el càrrec de l’actual presidenta, Montse Baró, per Andreu Viladegut, de Soses.

Viladegut és productor i soci de la cooperativa de Soses, de la qual va ser president durant quatre anys i de la qual va formar part del consell rector durant més de 23.

En la nova estructura de la junta, Montse Baró, de Baró e Hijos, substituirà Ignasi Argilés, de Nufri, en el càrrec de vicepresident, mentre que Joan Serentill, de Fruilar, es mantindrà com a secretari d’Afrucat.

Viladegut, que ja formava part de la junta d’Afrucat, va mostrar el seu agraïment a la confiança dels tots els socis de l’entitat i va afirmar que afronta el nou càrrec com un repte personal i un privilegi.

Agenda 2030

El nou president va considerar que l’agenda 2030 representa un repte important per la fructicultura i caldrà una forta adaptació de les plantacions al canvi climàtic i a la problemàtica que representa avui dia la mà d’obra.

Així mateix, per a Viladegut el futur del sector fructícola català passa per la robotització, la modernització i la digitalització de les explotacions.

