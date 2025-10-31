El Canal d'Urgell exigeix ajuts de modernització per a tots els regants
L'assemblea de diumenge preveu aprovar el pressupost de 12 milions d'euros per al 2026 i discutir els detalls finals del projecte de modernització
El Canal d'Urgell està ultimant aquests dies els darrers detalls del projecte de modernització del sistema hidràulic abans de sotmetre'l a votació el proper 21 de desembre de 2025. Una de les principals reivindicacions de la Comunitat General de Regants és l'ampliació dels ajuts d'Agricultura destinats al moblament de finques perquè beneficiïn "tots els regants", incloent-hi els no professionals, segons ha explicat el president Amadeu Ros. Els regants celebraran aquest diumenge 2 de novembre una assemblea general per informar sobre aquestes i altres especificitats del conveni de modernització i per votar el pressupost previst per al 2026, que ascendeix a 12 milions d'euros.
El president de la Comunitat General, Amadeu Ros, demana al Departament d'Agricultura que destini "més diners" per estendre les ajudes a "tothom", ja que el conveni inicial presentat el setembre de 2025 exclou els titulars que no són professionals agraris. Ros ha explicat que la realitat del canal és "complexa" i aquesta mesura deixa fora "part de la gent jubilada" amb terres arrendades. Actualment, els beneficiaris dels ajuts inclouen agricultors professionals, empreses agràries, explotacions prioritàries, joves agricultors i organitzacions de productors, amb subvencions que oscil·len entre el 40% i el 70% de la inversió.
Aclariments sobre la relació amb el Segarra-Garrigues
El document d'aspectes complementaris al conveni publicat aquesta setmana remarca que no hi ha previst cap tipus d'interconnexió del Canal d'Urgell amb el sistema del Segarra-Garrigues. "No hi ha cap fusió amb el Segarra-Garrigues. Simplement, per rebaixar el cost, utilitzarem 8.000 ha dels embassaments que estan infrautilitzats, però això no implica cap fusió ni res, sinó que es fa per baixar el cost de portar pressió [d'aigua] a peu de finca", ha puntualitzat Ros.
Pressupost per al 2026 i projectes en marxa
L'assemblea que tindrà lloc a la Casa Canal de Mollerussa aquest diumenge 2 de novembre a les 11 hores reunirà els 135 síndics i els 21 presidents de les col·lectivitats de regants. Els comptes que se sotmetran a votació ascendeixen a més de 12 milions d'euros per al 2026, dos milions més respecte dels 10 milions aprovats l'any 2025. D'aquests recursos, un milió es destinarà a un projecte per tecnificar la infraestructura hidràulica, subvencionat íntegrament per l'Estat, que consistirà en informatitzar i digitalitzar la xarxa per millorar l'estalvi d'aigua.
A més, està previst que l'abril de 2026 finalitzin les obres de modernització dels tres nous embassaments. Dos d'ells s'han construït a la primera séquia principal als salts de Castellserà i Penelles, mentre que el tercer es troba a la quarta séquia principal a Juneda, a la zona dels Nous Salts.