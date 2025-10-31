El Govern inicia la vacunació per combatre la propagació de la dermatosi a més zones de Catalunya
El Departament d'Agricultura vacunarà prop de 370.000 caps de bestiar boví en 22 comarques per contenir la malaltia, sense nous focus des del 24 d'octubre de 2024
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha establert una nova zona de restricció addicional per combatre la propagació de la dermatosi nodular contagiosa (DNC), malaltia vírica que afecta exclusivament el bestiar boví. Aquest pla d'ampliació de les mesures preventives s'aplica per frenar la difusió del virus i protegir el sector ramader català, cobrint un total de 22 comarques amb un cens aproximat de 370.000 animals que seran vacunats.
La nova àrea de restricció addicional s'afegeix a la zona ja existent establerta arran dels focus inicials detectats a l'Alt Empordà i el Gironès a finals de 2024. El pla de vacunació comprèn la totalitat de comarques com la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell, Solsonès, Pla d'Urgell, Segarra, Bages, Moianès, Anoia, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, a més de parts de Cerdanya, Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Maresme i Segrià.
"El procés de vacunació comença de manera immediata i simultània a totes les comarques incloses dins la nova zona de restricció, d'acord amb la planificació tècnica del Departament i les recomanacions del comitè científic del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)", ha explicat la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent.
Estratègia de vacunació basada en criteris científics
El desplegament de la vacunació seguirà estrictes criteris epidemiològics establerts pel CReSA. Segons ha precisat Altisent, "en primer lloc, es prioritzaran les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn, incloent la reposició, per preservar el patrimoni genètic i assegurar la continuïtat productiva. A continuació, s'actuarà sobre els engreixos purs, sense reproductores".
El pla identifica zones de risc específiques dins la zona de restricció addicional (ZRA), on la vacunació s'efectuarà preferentment. Aquestes inclouen un radi de 5 km al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de SECANIM (Térmens) i un perímetre similar al voltant dels escorxadors de boví de la zona, degut a la intensitat dels moviments d'animals vius.
Implementació en dos cinturons sanitaris simultanis
La vacunació s'aplicarà simultàniament a totes les comarques segons una priorització que comprèn dos cinturons estratègics. El primer inclou la Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Vallès Occidental i Barcelonès; mentre que el segon abasta l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra, Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf.
Reforç dels equips veterinaris i coordinació logística
Per garantir una cobertura completa i àgil, el Departament ha ampliat significativament els equips veterinaris de camp i ha intensificat la coordinació logística amb les Oficines Comarcals del DARP. Els Serveis Veterinaris Oficials supervisaran la traçabilitat de totes les dosis aplicades i vetllaran per la correcta administració de la vacuna en cada explotació ramadera.
Resultats positius de la campanya actual
El seguiment científic i epidemiològic del pla es realitza sota la supervisió de l'IRTA-CReSA, amb avaluació constant dels resultats i l'eficàcia vacunal. Les dades actuals mostren que a la zona afectada pel focus de Castelló d'Empúries, la cobertura assoleix el 88,9% de les granges i el 95,5% dels animals. Si es consideren els tres focus inicials en conjunt, la cobertura és del 74,07% de les explotacions i del 75,66% dels animals, xifres que confirmen l'alta resposta del sector i l'eficàcia de les mesures implementades pel Departament en col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura i la Unió Europea.