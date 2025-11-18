CONVOCATORIA
Agricultura ofereix 18 terrenys agrícoles en desús a Lleida perquè siguin arrendats
L’objectiu és recuperar-ne l’activitat i impulsar la producció agrària i es donarà prioritat a dones i joves. El gruix de les parcel·les s’ubica a les Garrigues, tres al Segrià i dos al Solsonès
La conselleria d’Agricultura de la Generalitat ha obert la primera convocatòria pública per facilitar l’accés a terres agràries en desús, amb l’objectiu de recuperar-ne l’activitat productiva i afavorir la incorporació de nous professionals al camp. A Lleida aquesta iniciativa ofereix divuit parcel·les, el gruix de les quals ubicades a la comarca de les Garrigues, tres es troben al Segrià i dos al Solsonès. En el conjunt de Catalunya s’assoleixen les 43, amb nou a Barcelona, set a Girona i nou a Tarragona.
Els terrenys que s’ofereixen estan inscrits en el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i podran ser arrendats per persones o entitats interessades a desenvolupar una activitat agrària. En concret s’ofereixen a titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP), agricultors professionals (AP), persones físiques que vulguin iniciar-se en l’activitat agrària, entitats que treballin amb persones amb discapacitat o risc d’exclusió social i persones físiques o jurídiques conreadores directes.
En l’adjudicació es prioritzarà la incorporació de dones i joves per fomentar el relleu generacional i evitar la despoblació rural. Les sol·licituds es podran presentar a través del web del departament durant dos mesos i la resolució es publicarà en un màxim de sis mesos.
En aquesta primera convocatòria s’inclouen tant parcel·les cedides voluntàriament com parcel·les del patrimoni de la Generalitat, mentre que en futures edicions s’incorporaran també les parcel·les declarades oficialment en desús. El Registre permet que els titulars de parcel·les en desús en promoguin l’arrendament a través de convocatòries públiques, i les terres s’identifiquen i avaluen tècnicament per garantir la idoneïtat. Per promoure la recuperació de l’activitat agrària de terres abandonades es preveu realitzar, com a mínim, una convocatòria anual d’accés a aquestes terres, com preveu la llei d’Espais Agraris.
Catalunya té una superfície de 3,2 milions d’hectàrees, de les quals el 21,6% són cultius, el 7% són pastures i el 64% és superfície forestal, i els últims vint anys s’han deixat de conrear 98.500 hectàrees, la qual cosa representa una reducció del 10,6% del total de terres de cultiu. Per aquest motiu, amb aquesta primera convocatòria, la conselleria “reafirma el seu compromís amb la recuperació del sòl agrari”, amb l’objectiu que cap terra quedi desaprofitada.
Aquests préstecs estan destinats a autònoms i empresaris del sector agrari, agroalimentari, forestal i pesquer per cobrir petites inversions o necessitats de liquiditat.
La consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera, va destacar que, a més, els joves agricultors podran veure’s beneficiats amb bonificacions que permeten una rebaixa del tipus d’interès de 3,80 al 0,95%. Aquests préstecs van representar l’11% del finançament de l’ICF el 2024.
Ampliats els préstecs ICF Agroliquiditat amb 37,5 M€ més
La conselleria d’Agricultura i l’Institut Català de Finances (ICF) han ampliat els préstecs ICF Agroliquiditat amb 37,5 milions més, fins als 210 milions. En aquest sentit ho va anunciar ahir a la seu de la comunitat de regants del canal de Pinyana, a Lleida, el conseller, Òscar Ordeig, que va posar de relleu aquesta via que garanteix “possibilitats financeres” per fer inversions en projectes com la modernització de regadius o la instal·lació de xarxes antipedra.