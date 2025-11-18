El Govern destina 2,1 milions d'euros al control de senglars i conills als conreus
Tres equips amb drons tèrmics analitzaran la població d'espècies cinegètiques a Lleida, Girona i l'Ebre per reduir els danys agrícoles
El Govern ha aprovat una inversió de 2,1 milions d'euros per controlar els danys que diverses espècies cinegètiques provoquen als conreus catalans. L'encàrrec de gestió a l'empresa pública Tragsa permetrà desplegar cinc equips de tres tècnics especialistes distribuïts estratègicament per les comarques de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre. Paral·lelament, tres equips d'operadors de drons amb càmera tèrmica treballaran per obtenir una radiografia precisa de densitats poblacionals i danys als cultius.
A les comarques lleidatanes, els equips es centraran en la reducció dels efectes del conill de bosc sobre l'agricultura local. A l'Alt Pirineu, la prioritat serà reduir el risc que el senglar actuï com a vector transmissor de la tuberculosi bovina a les zones de pastura. A Girona, les actuacions es focalitzaran al massís de Rocacorba, on les poblacions de senglar afecten greument els conreus de la zona. Per la seva banda, a les Terres de l'Ebre es treballarà principalment en la prevenció dels riscos de la tuberculosi en la ramaderia.
El contracte establert amb Tragsa contempla disposar d'un equip humà qualificat i prou dimensionat per efectuar les actuacions de manera ràpida i eficient. Els equips comptaran amb vehicles tot terreny adaptats i estaran equipats amb armes de foc i dispositius electrònics convertidors de llum per garantir una major eficàcia i seguretat durant les intervencions.
Tecnologia avançada per al seguiment de fauna cinegètica
Una part substancial de l'encàrrec es destina a la implementació de tres equips d'operadors especialitzats en drons equipats amb càmera tèrmica. Aquesta tecnologia permetrà la detecció precisa d'exemplars problemàtics i l'estimació d'abundància en relació amb les zones de conflicte com conreus, pastures o carreteres. A més, els drons proporcionaran informació sobre l'estat vegetatiu dels cultius mitjançant l'índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), facilitant així l'estimació de les afectacions al conjunt de les explotacions.
Les imatges captades durant la nit amb els sensors tèrmics seran processades per un sistema automatitzat basat en intel·ligència artificial desenvolupat per i2CAT, encarregat pel Departament d'Agricultura. Aquest sistema permet identificar ràpidament el nombre d'animals detectats, reduint significativament el temps d'anàlisi d'imatges i facilitant una resposta més àgil.
Base de dades per monitorar els danys agrícoles
Els equips tècnics desplegats al territori tindran també la funció de recollir informació detallada sobre els danys agrícoles, ramaders i forestals. Aquesta tasca inclou la quantificació de danys i l'avaluació del percentatge d'afectació a les zones més perjudicades, amb l'objectiu de crear una base de dades exhaustiva que permeti conèixer i monitorar l'evolució dels danys i la seva estacionalitat.
Addicionalment, els especialistes donaran suport a l'anàlisi de danys en col·laboració amb diversos projectes actius d'aplicació de productes repel·lents, com ara el Cervirep i el Trico en camps de fesol i vinya de Girona. Un altre aspecte important de la seva tasca serà oferir assessorament a propietaris d'explotacions sobre tècniques de prevenció, recomanacions per a la rotació adequada de conreus i la implementació de mesures defensives efectives per minimitzar els danys causats per la fauna salvatge.