Unió de Pagesos alerta d'una tercera campanya consecutiva "nefasta" de l'oli d'oliva
Les pèrdues oscil·len entre el 40% i el 70% de la collita, especialment a les finques de secà, mentre els preus es mantindran estables tot i la pressió creixent
La producció d'oli d'oliva continua en crisi per tercer any consecutiu, segons ha alertat Unió de Pagesos aquest dimarts. El sindicat agrari català ha qualificat la campanya actual com a "nefasta", amb pèrdues que oscil·len entre el 40% i el 70% de la collita. La falta de pluges i episodis de pedregades han estat els principals factors que han minvat dràsticament la producció, afectant especialment les finques de secà.
Tot i les precipitacions registrades durant la tardor d'aquest 2025, les escasses pluges han limitat el desenvolupament del fruit en moltes zones productores. La llarga sequera acumulada en diverses comarques ha alterat profundament el cicle vegetatiu dels olivers, impedint-los recuperar la seva capacitat productiva. El sindicat també ha destacat que la producció en finques amb reg de suport ha experimentat un descens considerable a causa de l'escassa pluviometria dels darrers tres anys.
L'Alt Camp encapçala la llista de comarques més afectades, amb pèrdues totals tant en secà com en regadiu, després d'una campanya anterior que ja va ser qualificada de "molt fluixa". A l'Urgell, la Segarra i el Baix Penedès, les pèrdues arriben en alguns casos fins al 70%. Les pluges tardorals només han beneficiat els arbres amb oliva verda, però han resultat contraproduents en exemplars més estressats, on l'aigua i els recents episodis de vent han provocat la caiguda del fruit.
Impacte desigual segons les zones productores
Al Tarragonès, la collita inicialment semblava "correcta" perquè els arbres no presentaven tant d'estrès hídric, però les perspectives han empitjorat en les darreres setmanes amb l'augment d'olives afectades per la mosca de l'olivera, causant ja la pèrdua d'un 30% del fruit en aquesta comarca.
A la Ribera d'Ebre, on el cultiu en secà és minoritari, les pluges de finals de setembre i principis d'octubre han permès mantenir una producció del 60%. En canvi, els cultius intensius de nova plantació mostren una caiguda notable. Al Priorat, la manca persistent de pluja fa preveure una producció molt escassa.
Les comarques del Baix Ebre i el Montsià presenten un panorama heterogeni. Les zones afectades per pedregades i la borrasca registren pèrdues totals del 100%, mentre que en els casos més favorables no superen el 60% de producció. L'excés d'humitat està provocant que els fruits es podreixin als arbres, i les intenses pluges d'octubre han dificultat l'aplicació de tractaments fitosanitaris.
Danys per pedregada al Baix Segrià
Al Baix Segrià, la pedregada que va afectar Maials, Llardecans i Seròs ha causat danys que oscil·len entre el 30% i el 100%. Les plantacions de superintensiu han estat les més perjudicades, i el sindicat reclama a Agroseguro celeritat en els peritatges per avaluar els danys.
Malgrat aquest escenari desfavorable, Unió de Pagesos estima que els preus de l'oli podrien mantenir-se estables durant els propers mesos, "tot i la creixent pressió sobre el sector", segons han manifestat fonts del sindicat agrari català.