AGRICULTURA
UP llança una campanya que exigeix reformes al camp
Sota el lema ‘Pagesia o foc’. Demana ajornar la votació sobre el Canal d’Urgell fins que es defineixin els ajuts
Unió de Pagesos ha posat en marxa una campanya de mobilitzacions, sota el lema Pagesia o foc, per denunciar la persistència dels problemes que afecten el camp i la falta de solucions per part del Govern. En un acte celebrat ahir –de forma simultània en altres punts de Catalunya–, el coordinador territorial del pla de Lleida, Néstor Serra, va lamentar que, malgrat el temps des de l’arribada de l’actual executiu, “hem tingut pocs ajuts, continuem amb els mateixos problemes i amb altres de nous”. Va subratllar que les explotacions han d’afrontar costos creixents mentre que el valor dels seus productes “cada vegada és menor”, per la qual cosa va reclamar que es faci complir la llei de la Cadena Alimentària per garantir preus justos. També denuncia la falta de gestió de la fauna salvatge, que provoca danys en els cultius, així com la situació de les zones zepa, que segons Serra porten dècades sense solucions i actuen com a “focus propagadors d’incendis”. Entre les prioritats, va situar la modernització del Canal d’Urgell, advertint que la votació, prevista al desembre, podria resultar negativa, per la qual cosa va reclamar ajornar-la fins que es defineixin ajuts (més informació a la pàgina 15).