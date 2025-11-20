La DOP Les Garrigues preveu arribar als 6 milions de quilos d'oli en la primera campanya "normal" dels últims anys
La falta de pluges al setembre frena una major producció, però el sector parla igualment d'una "bona collita"
Les cooperatives i molins de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues han començat a collir les olives per elaborar l'oli verd, el primer de la temporada. Després de tres campanyes nefastes a causa de la sequera, enguany la DOP preveu una collita "normal" amb una producció estimada al voltant dels 6 milions de quilos d'oli d'oliva verge extra. És gairebé el doble respecte de la campanya del 2024 en què se'n van produir 3,5 milions. La falta de pluges al setembre va fer rebaixar les bones expectatives inicials, tot i que els ruixats a partir de mitjans d'octubre van afavorir el creixement final de les olives. Amb tot, des de la DOP parlen d'una "bona collita", segons ha explicat el seu president, Enric Dalmau.
Alguns molins de la DOP Les Garrigues ja fa gairebé un mes que xafen les olives per elaborar oli verd, mentre que d'altres han començat fa pocs dies, com és el cas de la Cooperativa de Cervià de les Garrigues (Garrigues). Com és habitual, la campanya de recol·lecció s'allargarà fins a mitjans de gener.
Les pluges des de mitjans d'octubre han "arreglat molt" la caiguda de producció que els agricultors temien a les zones de secà a causa de la falta d'aigua durant el setembre, ja que han ajudat a engreixar l'oliva durant la fase final de creixement. "Si al setembre hagués plogut, segurament la collita hauria sigut molt millor del que serà, però dintre del que cap, serà una bona collita", ha expressat el president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau.
Així, la DOP espera arribar a uns 6 milions de quilos d'oli d'oliva verge extra aquesta campanya, una xifra que supera de llarg les mitjanes dels darrers tres anys -entre els 3 i 3,5 milions- tot i que encara es troba lleugerament per sota del seu potencial mitjà, al voltant dels 7 milions de quilos d'oli.
Bona part de l'oli produït, l'envasen i comercialitzen les cooperatives i molins, mentre que la resta s'exporta a granel principalment a Itàlia. La DOP treballa perquè cada any els productors comercialitzin més els seus productes i s'hagi de recórrer menys a l'exportació. "Ens interessa vendre'l envasat perquè és allà on tenim el valor afegit del producte", ha explicat Dalmau, que afirma que tot i que no és "una feina fàcil perquè cal fer marca i estar al mercat", el percentatge d'oli envasat que comercialitzen no para de créixer any rere any.
Pel que fa al preu de l'oli, es manté "estable" amb valors similars als de fa un any. Això es tradueix amb preus que oscil·len entre els 37 i els 45 euros la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva verge extra. La DOP Les Garrigues aplega 3.200 productors de 21 cooperatives que representen un total de 27 municipis de les Garrigues, el sud de l'Urgell i el sud del Segrià.