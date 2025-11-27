CERTÀMENS
Baró i Fills, Premi a la Millor Golden que organitza JARC
Rècord de participació en aquesta novena edició dels guardons. “Volem posar en relleu la qualitat i la innovació”
La novena edició dels Premis Millors Pomes Golden, celebrada en el marc de la Fira Agrobiotech i organitzats per JARC, ha reconegut els productors que fan possible que la varietat golden arribi al mercat amb la màxima qualitat. Aquest any, el certamen ha batut rècord de participació d’altres comunitats autònomes. El Premi Super Gold a la Millor Poma Golden 2025 ha estat per a Baró i Fills d’Albatàrrec, empresa fundada el 1962 i liderada avui per Montse i Xavier Baró. L’empresa també ha rebut el guardó que premia la millor aparença amb unes pomes amb una coloració impecable i una forma harmònica que defineix la perfecció visual. El premi a la golden més dolça ha estat per a Tornafruit (Tornabous), la més cruixent ha estat per a Miralcamp Fruits i la millor ecològica per a Biopontil (Rueda de Jalón, Saragossa). L’acte va comptar amb un showcooking del xef Víctor Nicolau, degustació de plats amb poma golden i maridatge amb cervesa catalana Olea Drinks i vins del país.
“Volem posar en relleu la qualitat, la innovació i la passió que hi ha darrere de cada poma”, va dir Sergi Balué, cap de la sectorial de fruita dolça de JARC. “La golden és molt més que una poma: és tradició, innovació i territori”, va explicar Joan Carles Massot, president de JARC.