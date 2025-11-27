“Haurem de produir més aliments amb una menor disponibilitat d’aigua”
Diferents línies d’investigació busquen assegurar els regs i preservar cultius davant de futures sequeres, un escenari que es preveu recurrent en els propers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Els resultats d’alguns d’aquests estudis es van exposar ahir a la fira Agrobiotech, en un cicle de ponències titulat Aigua, reg i com assegurar la producció d’aliments. Riccardo Gucci, professor de la universitat de Pisa, va apuntar en la ponència inaugural solucions que van incloure des del reg subterrani, al qual va atribuir un augment del 30% en l’eficiència de l’aigua, fins a sotmetre arbres i vinyes a un estrès hídric controlat, adaptat a les característiques de cada cultiu.
Josep Usall, director general de l’IRTA, va destacar que “en els propers anys necessitarem produir més aliments amb menys disponibilitat d’aigua” i va destacar que “tots els escenaris de canvi climàtic apunten que, malgrat que no sempre plourà menys, la pluja serà menys aprofitable: caurà de forma torrencial i en moments que els cultius no la podran aprofitar”.
Va apuntar a la necessitat de noves fonts de subministrament com les aigües regenerades i salinitzades, la millora genètica de les varietats més resistents i, sobretot, la gestió eficient dels recursos hídrics.