“És imprescindible per a la fruita avançar en la robotització”
El director d’Afrucat, Manel Simon, va assegurar ahir que per al sector de la fruita és imprescindible avançar en la tecnificació i robotització de processos en un context de creixents problemes per cobrir les necessitats de mà d’obra tant al camp com a les centrals. Amb el canvi tecnològic seran necessàries persones amb més coneixement tècnic i farà que l’ús del sector sigui més atractiu per a noves generacions i donarà facilitats a l’hora de combinar vida laboral i personal. Va recordar que les OPFH d’Afrucat han mancomunat recursos per apostar per la innovació, amb més de tres milions d’euros compromesos en un termini de 7 anys amb què pretenen buscar solucions als treballs de recol·lecció, poda i aclarida dels arbres.
Va explicar que existeixen solucions robòtiques perquè les centrals puguin cobrir diferents treballs, com el de col·locar la fruita en cales, fer els palets o l’etiquetatge. La seua implantació depèn de les possibilitats econòmiques de les empreses. Així ho va dir en la jornada titulada Innovant en robòtica agrícola organitzada per Eurecat.
Per la seua part, Daniel Serrano, director de la Unitat de Robòtica d’Eurecat, va assenyalar que l’automatització de tasques de cultiu com la poda, l’aclarida i la recol·lecció podria ser una realitat ja plenament viable d’aquí a cinc anys. El camp tindrà “robots cognitius” amb intel·ligència similar a la humana, va afirmar Serrano en la seua ponència.