“Molts cops el relleu generacional en l’agricultura es bloqueja per la família”
“Moltes vegades el relleu generacional en l’agricultura es bloqueja dins de la mateixa família.” Així ho va assegurar ahir el president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Lleida, Francesc Reguant, en una jornada tècnica organitzada per Afrucat a la fira. El motiu d’aquest bloqueig és, segons Reguant, que “en molts casos s’utilitza la PAC com a complement de la pensió, la titularitat de l’explotació no se cedeix fins a la mort i el relleu natural es produeix quan els hereus ja són massa grans per a la gestió moderna de les finques i les seues expectatives de relleu ja s’han diluït”.
Prova d’això és que, segons les dades que va facilitar Reguant, “l’edat mitjana dels ocupats agraris de Catalunya és de 48 anys, per la qual cosa no són persones grans, però si veiem la dels titulars d’explotació de les finques, la majoria tenen més de 65 anys, cal fer un canvi de mentalitat”. A més de promoure la cessió de la titularitat dels terrenys als hereus abans per avançar en la modernització de les finques, també va advocar per unificar la gestió, “ja sigui mitjançant col·laboracions o cooperatives” per a així tenir estabilitat i rendibilitat econòmica. “També vull donar un missatge d’optimisme, perquè sempre faran falta pagesos, el món necessita aliments i som nosaltres, els agricultors i ramaders, els que els proporcionem”, va concloure Reguant.