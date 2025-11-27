Panells solars en finques de fruiters, una via amb futur
El sector ramader, amb la tecnologia
La col·locació de panells solars en finques de fruiters és una possibilitat amb futur perquè, entre altres raons, suposa diversificar els ingressos de l’explotació agrària. Així ho va explicar el cap del programa Fructicultura de l’IRTA, Luis Asin, en el marc de la jornada de debat i anàlisi organitzada per Ràdio Lleida. Va explicar que les investigacions que han portat a terme en camps experimentals demostren una reducció de producció agrària, però que alhora incrementa ingressos amb la producció elèctrica i, a més, cal tenir en compte que les plaques protegeixen en gran manera de les minves de qualitat provocades pels cops de calor sobre les pomes.
Per la seua part, Coral Carrasco va presentar els avenços del Grup Vall Companys en sostenibilitat, destacant una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’Abast 1 i 2 registrades entre 2020 i 2024. Va assenyalar els principals reptes del sector agroalimentari: avançar cap a energies més netes, adaptar-se a marcs regulatoris cada vegada més exigents i comunicar amb claredat els esforços en eficiència i benestar animal. També va subratllar el paper de la digitalització, la intel·ligència artificial i els nous models de gestió ambiental i d’economia circular.