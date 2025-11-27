TRIBUNALS
El Suprem tomba la norma que obligava a donar més espai als porcs a les granges
L’Alt Tribunal critica falta de rigor econòmic del reial decret aprovat pel Govern central. Les organitzacions agràries destaquen la sentència perquè alleuja milers d’explotacions catalanes
El Tribunal Suprem ha emès una sentència, a 3 de novembre del 2025 i publicada al BOE el 21 de novembre, davant del recurs presentat per la navarresa Granja Los Alecos, SL, que anul·la parcialment el Reial Decret 159/2023, norma clau per a l’aplicació a Espanya de la legislació de la Unió Europea sobre controls oficials de benestar animal en porcí. La Sala Tercera declara nul el número 4 de la disposició final quarta, que introduïa una nova taula de superfícies mínimes per porc, amb increments rellevants en els requisits d’espai per a garrins deslletats o porcs de producció criats en grup, excloses les verres i les verres joves després del cobriment. A la pràctica, obligava a ampliar instal·lacions, reduir censos o realitzar inversions significatives en adequació de naus, amb inversions milionàries per a les explotacions.
Amb l’anul·lació de l’esmentat apartat, la taula de densitats d’aquest reial decret deixa de ser aplicable i torna a ser vigent la taula de l’RD 1135/2002, que estableix superfícies menors. En conseqüència, les granges no estan obligades a complir els increments d’espai ni a executar les inversions associades a l’esmentada ampliació de superfície, segons diverses fonts.
La sentència no afecta la resta del Reial Decret 159/2023, que continua plenament vigent en tot el relatiu a controls, requisits documentals i obligacions generals de benestar animal. Segons l’Alt Tribunal, exigir menys densitat d’animals té una “innegable repercussió econòmica”, que no es va avaluar de forma adequada.
JARC-COAG va celebrar la sentència del Tribunal Suprem per manca de rigor econòmic. Va insistir que les taules pretenien augmentar l’espai mínim per als animals amb un impacte econòmic desproporcionatper als productors.
Jaume Bernis, responsable del sector porcí de COAG i representant de la sectorial de JARC, va subratllar que el Tribunal Suprem “desmunta la narrativa que aquestes mesures no tenien cost o que eren neutres per a la producció. Segons JARC, si el Suprem no hagués aturat el reial decret, s’hauria provocat una reducció mínima del 10 per cent de la cabana a Catalunya, provocant amb severes pèrdues econòmiques a milers d’explotacions ramaderes.
El responsable de sectors ramaders de Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, va aplaudir la sentència de l’Alt Tribunal, després de la qual reclamen la derogació de tot el reial decret.
Des d’Asaja Lleida, Joan Graell va destacar la importància de la clatellada del Suprem al ministeri d’Agricultura. Va remarcar que els ramaders aposten pel benestar animal però que el descens de densitats representa un cop per al sector, forçant descensos d’animals en un moment en el qual, va recordar, els preus van a la baixa pressionant els resultats de les explotacions.