CERTÀMENS
Tractorada dilluns per exigir consens i definir com es pot treballar en les zepes
Anuncia UP, que comparteix convocatòria amb altres organitzacions, i denuncia que el sistema actual no té sentit. Unió de Pagesos exigeix “valentia política” en la lluita contra la fauna salvatge
Els agricultors estan convocats a Lleida dilluns en la que confien que serà una gran tractorada per exigir canvis en la formulació i gestió de les zones d’especial protecció per a les aus (zepa), que està previst que surti a les 10.00 hores dels Camps Elisis de la capital del Segrià fins al carrer Francesc Macià. Coincidirà amb una reunió a tres bandes –conselleria d’Agricultura, de Territori i sector– per analitzar la situació i les reclamacions dels pagesos. Així ho va explicar ahir Unió de Pagesos en la Fira Agrobiotech, en la qual va fer balanç de l’any agrari. La responsable de medi ambient, Carol Aixut, va explicar que la protesta està convocada juntament amb Asaja, el Gremi de la Pagesia, Manifest de l’Urgell, Regants del Segarra-Garrigues i Pagesos o Conills. Va incidir en el disbarat d’un sistema que data de més de dos dècades i que suposa, per exemple, que hi hagi finques partides per la meitat, en una que es pot regar i en una altra que no. Va criticar que el sistema va en detriment del relleu generacional i del manteniment de la població al territori i, en aquesta línia, es va preguntar com un jove es quedaria en un poble de 200 habitants si no pot regar i treballar la terra dignament perquè està considerada zepa. Per això, va insistir, “hem de poder consensuar com es pot treballar”.
Per la seua part, la coordinadora d’Unió de Pagesos, Raquel Serret, va urgir, entre altres punts, prestacions socials justes per al sector. “Cotitzem com tots, però rebem menys”, va denunciar, després d’assegurar que les pensions del sector se situen entre un 32 i un 48% per sota de la mitjana, per la qual cosa va insistir que “no demanem caritat, demanem justícia”.
Serret va repassar els èxits d’UP l’últim any, entre els quals va citar el decret de mesures de suport al sector agrari que inclou, entre altres punts, rebaixes fiscals en casos de successions.
Però, alhora va relatar greus “lluites que segueixen sobre la taula”, entre les quals va citar la de la fauna salvatge, acusant l’Administració de “falta de valentia”. Són necessàries va assenyalar batudes extraordinàries contra els conills, cosa en la qual va insistir, mentre va denunciar que la ramaderia extensiva no és compatible amb el llop ni amb l’os. “Necessitem solucions, no reunions”, va concloure. També va destacar que Unió de Pagesos “diem sí a les energies renovables, però no si afecta un pam de terra productiva”, va alertar la líder de l’organització agrària.
En aquest context, va exigir que l’Administració faci complir la llei de la Cadena, que estableix que no es pot pagar a agricultors i ramaders per sota de costos. El responsable de sectors ramaders, Josep Maria Pijuan, va alertar de la tendència a la baixa dels preus del porcí i de la reducció del nombre de granges que, va dir, queden en menys mans.
“La fruita s’ha venut a pèrdues durant mig estiu”
El responsable de sectors vegetals d’UP, Jaume Gardeñes, va denunciar ahir que els fructicultors han tingut liquidacions per sota dels costos de producció durant la meitat de l’estiu. Amb uns costos de 45 cèntims d’euro el quilo, les liquidacions fins a finals de juliol s’acostaven als 80, però des d’aquell moment es van esfondrar per sota de 40.