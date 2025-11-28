El Govern prohibeix tot tipus d'activitat humana en un perímetre de 6 kilòmetres dels casos
Les 39 explotacions porcines en el radi de 20 kilòmetres del focus de pesta porcina africana (PPA) hauran d'estar confinades almenys 12 mesos i sota "durs" controls de la "policia sanitària", segons ha assegurat el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García Muro. Tot i que no ha precisat quan podrien durar les restriccions globals a les exportacions de porcí a fora de la UE, el govern espanyol ha confirmat que el mercat xinès i japonès estan totalment tancats, però que la situació pot variar. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat el tancament a tota activitat humana en el radi de 6 quilòmetres des del punt on s’han trobat els casos.