Mor un veí d'Alcoletge de 28 anys en un accident laboral a Balaguer
El treballador ha caigut de la teulada d'un magatzem quan estava fent tasques de manteniment
Un veí d'Alcoletge de 28 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una empresa situada a la C-12 al terme municipal de Balaguer. Segons els Mossos d'Esquadra, l'accident laboral mortal s'ha produït quan passaven pocs minuts de dos quarts de dotze y, per causes que s'investiguen, l'home ha caigut de la teulada d'un magatzem quan estava fent tasques de manteniment a les instal·lacions de l'empresa Sorigué.
Al lloc dels fets s'han traslladat diverses patrulles dels Mossos, dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. Després d'auxiliar a la víctima, els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer i del Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.