ASSEGURANCES
L’assegurança de fruiters a Catalunya arriba al 83% d’implantació
L’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries (Agroseguro) va presentar ahir en una jornada a Lleida les principals novetats de l’assegurança de fruiters (albercoc, pruna, poma, préssec, nectarina, paraguaià, pera i platerina) per a la campanya 2026, en la qual el director territorial d’Agroseguro, Javier Joana, va destacar “l’elevada cobertura assolida per l’assegurança de fruiters a Catalunya”, amb una implantació del 83% a l’última campanya.
El capital assegurat va assolir els 380 milions, principalment produccions de préssec, poma i pera. A més, va recordar l’elevada sinistralitat de la campanya 2025, amb 40 milions en indemnitzacions abonats als fructicultors assegurats a causa de la presència de tempestes durant la primavera i l’estiu.
Félix Novoa, director de l’Àrea Tècnica d’Agroseguro, preveu que l’any que ve se superin els 1.000 milions d’euros de primes per tercer any consecutiu i un increment constant del capital assegurat.
Per la seua part, les indemnitzacions estimades ascendeixen a Espanya –a falta de les últimes setmanes de l’any– a 694 milions d’euros, amb més del 85% ja abonades.